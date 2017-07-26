انطلاق عمليات واسعة لمطاردة عناصر “الدولة” في صحراء الأنبار بالعراق

(د ب أ): أعلن قائد عمليات الجزيرة بالعراق اللواء الركن قاسم المحمدي الأربعاء، عن انطلاق عمليات تفتيش واسعة لمطاردة عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) في صحراء الأنبار.

وقال المحمدي، في تصريح لموقع “السومرية نيوز″، إن “قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة والشرطة ومقاتلي العشائر انطلقوا، صباح اليوم، بعمليات تفتيش واسعة في صحراء غربي الأنبار”.

وأضاف المحمدي، أن “العملية تشمل الصحراء والمناطق الواقعة بين بحيرة الثرثار ونهر الفرات شمال الأنبار من جهة وشمال غرب ناحية كبيسه من جهة أخرى”، لافتاً إلى أن “الهدف منها مطاردة عناصر داعش في الصحراء والقضاء عليهم”.

يذكر أن عدداً من عناصر تنظيم (داعش) فروا إلى الصحراء بعد طردهم من المناطق والمدن المحررة بالأنبار، وينطلقون من الصحراء لتنفيذ هجمات ضد المناطق الآمنة.