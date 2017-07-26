مقتل 3 من الحشد الشعبي بإنفجار سيارة مفخخة شمالي العراق

الأناضول: قال مصدر عسكري إن 3 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا وأصيب آخرون بإنفجار سيارة مفخخة، استهدفت حاجزاً أمنياً بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقال النقيب سعد محمد، من قيادة عمليات صلاح الدين، إن “سيارة مفخخة انفجرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس مستهدفة حاجزاً أمنياً لقوات الحشد الشعبي عند مدخل قرية الناعمة شرق محافظة صلاح الدين شمالي العراق”.

وأضاف محمد ان “الانفجار تسبب بمقتل 3 من عناصر الحشد واصابة 3 آخرين بجروح”.

وتشهد المناطق الشرقية لمحافظة صلاح الدين هجمات متواصلة من قبل مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش)، تستهدف مواقع للقوات الامنية والحشد الشعبي انطلاقا من الجانب الشرقي لقضاء الشرقاط الذي لايزال خاضعا تحت سيطرة تنظيم (داعش).

وقضاء الشرقاط الذي يسكنه نحو 200 ألف نسمة، خضع لسيطرة تنظيم (داعش) منذ صيف عام 2014، واستعادت القوات العراقية في سبتمبر/أيلول 2016 الجانب الغربي لقضاء الشرقاط، بينما لا يزال الجانب الشرقي خاضعاً لسيطرة المسلحين.