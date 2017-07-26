موسكو تعتبر ان العقوبات الأمريكية الجديدة تهدد فرص تحسين العلاقات بين الجانبين

(أ ف ب): ندد دبلوماسي روسي رفيع المستوى الاربعاء، بتصويت مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على روسيا معتبراً انه يهدد بتقويض فرص تحسين العلاقات مع موسكو.

وصرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، “ما يحصل مناف للمنطق. معدو مشروع القانون هذا ومؤيدوه اتخذوا خطوة جدية نحو تقويض آفاق تحسين العلاقات مع روسيا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تاس″ الرسمية الروسية.