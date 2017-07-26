المصلون لن يدخلوا المسجد الأقصى قبل إزالة التعديات الإسرائيلية

(الأناضول): أعلن مسؤول كبير في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن المصلين لن يدخلوا المسجد الأقصى للصلاة فيه، قبل إزالة قوات الاحتلال الإسرائيلية التعديات التي قامت بها في محيط المسجد.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأناضول، الأربعاء: “تسلمنا يوم أمس تقرير اللجنة الفنية المشكّلة من مهندسين من دائرة الأوقاف، والذي يظهر أن هناك عد من التعديات التي من الممكن أن تتراجع عنها إسرائيل في غضون ساعة إن أرادت”.

وأضاف: “التعديات تشمل الإبقاء على إغلاق عدد من بوابات المسجد الأقصى، ووجود أمور لم تكن قائمة قبل 14 يوليو/ تموز مثل برج حديدي وممرات حديدية وأمور أخرى”.

وتابع المسؤول في الأوقاف: “قرار المرجعيات الدينية في مدينة القدس يتمثل في ضرورة إزالة جميع التعديات التي تمت بعد 14 يوليو/ تموز الجاري”.

ولفت إلى أن اتصالا سيجري الأربعاء بين المستشار القانوني لدائرة الأوقاف الإسلامية، مع الشرطة الإسرائيلية “للمطالبة بإزالة التعديات الإسرائيلية”.

وقال المسؤول في الأوقاف: “المرجعيات الدينية ستستمع إلى رد الشرطة الإسرائيلية وهي صاحبة القرار”.

وكان المئات من الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في منطقة باب الأسباط وباب المجلس في داخل البلدة القديمة.