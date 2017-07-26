إخوان الأردن: السماح للحارس الإسرائيلي بالمغادرة إهدار للسيادة

(أ ف ب): انتقدت جماعة الأخوان المسلمين في الأردن في بيان الأربعاء السماح للحارس الإسرائيلي الذي يحمل صفة دبلوماسية وقتل أردنيين الأحد بالعودة إلى بلده وصفته بانه “إهدار لسيادة الدولة”.

وقالت الجماعة أنه “بدل قيام الحكومة بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها اللذين ازهقت روحهما وسفكت دماؤهما، فجعنا بحماية القاتل وإعادته الى الأراضي المحتلة دون حساب أو عقاب”.

وحملت الجماعة “الحكومة كامل المسؤولية عن إهدار سيادة الدولة الأردنية وعدم القيام بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها غير آبهة بإرادة الشعب وبشكل مستفز للكرامة الوطنية”.

وسمحت عمان الاثنين للدبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى “تفاهمات حول الأقصى”، بحسب مصدر حكومي.

وقتل الدبلوماسي الأردنيين إثر “إشكال” وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الإسرائيلية.

وعبرت جماعة الأخوان المسلمين عن الصدمة تجاه “قتل مواطنين أردنيين بدم بارد”، مشيرة إلى استقبال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو “القاتل لشكره على بطولته استقبال الأبطال”.

واكدت الجماعة أن “المشهد السياسي بائس يعكس حالة ضعف وعجز مستهجن في حماية المواطن الأردني وصون كرامته”.

من جانبها طالبت عائلة القتيل الطبيب بشار الحمارنة الحكومة “باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة المجرمين والاقتصاص منهم دفاعا عن الكرامة الوطنية ولوضع حد للتجاوزات التي تمس الأمن الوطني”.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الطبيب حمارنة الخميس.

وشارك آلاف الأردنيين الثلاثاء في تشييع جثمان الفتى محمد الجواودة (17 عاما) وسط هتافات “الموت لإسرائيل”.

ويذكر أن الأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994.