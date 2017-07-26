جنتيلوني: ليبيا طلبت دعم إيطاليا لمكافحة مهربي البشر بالمياه الليبية

(رويترز): قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني الأربعاء، إن الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها طلبت من إيطاليا دعماً بحرياً لمكافحة تهريب البشر في المياه الإقليمية الليبية.

وجاء تصريح جنتيلوني بعد لقائه مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج، الذي يزور روما بعد يوم من اتفاقه مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على وقف مشروط لإطلاق النار وإمكانية إجراء انتخابات العام المقبل.

وقال جنتيلوني “قبل بضعة أيام أرسل لي الرئيس السراج خطاباً طلب فيه من الحكومة الإيطالية الدعم الفني من سفن البحرية الإيطالية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب البشر”.

وأضاف أن الطلب، في حالة موافقة البرلمان على دعمه، “ضروري… وستنفذه في المياه الليبية سفن سترسلها إيطاليا”.

وأرسل مهربو البشر، الذين ينشطون في ليبيا في ظل إفلات من العقوبة القانونية، مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر منذ بداية عام 2014.