إسرائيل تمتنع عن التعقيب حول تفتيش مصلي المسجد الأقصى يدويا

(الأناضول): امتنع مكتب رئيس الوزراء، والشرطة الإسرائيلية، عن التعليق على تقرير إسرائيلي عن الإيعاز بإجراء تفتيش فردي للمصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى، باستخدام فاحصات معادن يدوية.

وقال قال موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بإجراء تفتيش فردي لكل المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى، باستخدام فاحصات معادن يدوية.

ولكن أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال رداً على استفسار عن هذا التقرير:” لا نعلق على هذا التقرير”.

وبدورها قالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، رداً على استفسار عن التقرير:” تطبيقاً لقرارات المستويات السياسية العليا، تواصل الشرطة فحص حلول عملية مختلفة هدفها الحفاظ على أمن وأمان وسلامة كافة المواطنين والزوار على حد سواء”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أزالت فجر الثلاثاء، بوابات فحص الكترونية كانت وضعتها على بوابات المسجد الأقصى.

ولكن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، قال في تصريح مكتوب فجر أمس إنه سيتم استبدال البوابات:” بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة (فحوصات ذكية) وبإجراءات أخرى”، دون أن يوضح ماهيتها.

وتقول المرجعيات الدينية في القدس إنها تنتظر إزالة التعديات الإسرائيلية عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى قبل دعوة المصلين لدخول المسجد.