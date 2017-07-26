الإحصائيون يعلنون توقف الاتجاه نحو عدم الإنجاب في ألمانيا

برلين – د ب أ : أعلن خبراء مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء توقف الاتجاه الذي استمر سنوات طويلة نحو عدم الإنجاب في ألمانيا.

وأوضح المكتب أن نحو 20% من النساء في ألمانيا يبقون بدون إنجاب أطفال على الإطلاق، وهي نسبة لم تتغير منذ بضع سنوات.

وذكر الخبراء أن استقرار هذا المعدل لا يرجع فقط إلى “التحسن الملحوظ مؤخرا في شروط التوفيق بين العمل والأسرة، بل أيضا إلى التوسع في خدمات رعاية الطفل”.

يذكر أن التوجه نحو عدم إنجاب أطفال تزايد بشكل مستمر في ألمانيا لفترة طويلة، حيث بلغ نسبته 11 في المئة لدى النساء من مواليد عام 1937، وارتفع حتى 21 في المئة حتى عام .1967

وقال نائب رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي جيورج تيل في برلين: “هذا التوجه تراجع خلال السنوات الماضية حتى لدى النساء الحائزات على مؤهلات أكاديمية”.

وبحسب البيانات، فإن نسبة النساء اللاتي لم ينجبن أطفالا بين الأكاديميات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عاما بلغت العام الماضي 25 في المئة، بتراجع قدره 3 في المئة مقارنة بعام .2012

كما رصد المكتب تزايدا في نسبة الأمهات العاملات خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث أظهرت الإحصائية أن 44 في المئة من الأمهات اللاتي لديهن أطفال يبلغ عمرهم عاما واحدا ذهبن إلى العمل، وكانت هذه النسبة تبلغ 36 في المئة عام .2008 وترتفع النسبة إلى 58 في المئة من النساء اللاتي ذهبن إلى العمل عقب عامين من إنجاب أطفال، مقابل 46 في المئة عام .2008