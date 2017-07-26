قطر: قائمة الإرهاب الجديدة لدول الحصار”مفاجأة مخيبة للآمال”

(رويترز): قالت قطر الأربعاء، إن قرار أربع دول عربية بإضافة 18 شخصاً وكياناً ترى أنهم على صلات بها إلى قوائم الإرهاب “مفاجأة مخيبة للآمال”. و أكدالشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان “أن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر”.

وأدرجت السعودية ومصر والإمارات والبحرين تسعة كيانات أخرى، تعمل في اليمن وليبيا وتسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية، على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعاً على صلة بقطر.

وأضاف البيان “القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا”.

وقال الشيخ سيف إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب “لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب”.

وقطعت الدول الأربع علاقاتها بقطر في الخامس من يونيو/حزيران متهمة إياها بتمويل الإرهاب وبالتدخل في شؤون دول عربية والتقارب مع إيران.

وتريد هذه الدول من الدوحة قطع علاقتها مع طهران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الإخبارية.

واتهمت الدول الأربع في بيان أمس الثلاثاء مواطنين من قطر والكويت واليمن بالمساعدة في جمع أموال لمتشددين من تنظيم القاعدة. وتضم قائمتها للإرهاب الآن ثلاث منظمات خيرية يمنية وثلاث مؤسسات إعلامية ليبية وجماعتين مسلحتين ومؤسسة دينية وبعضها مدرج بالفعل على قائمة العقوبات الأمريكية.