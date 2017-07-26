إسعاد يونس تبكي بسبب عادل إمام.. وهذه هي التفاصيل

شاركت الفنانة إسعاد يونس محبيها على حسابها على “فيسبوك” بتفاصيل المكالمة التي دارت بينها وبين الفنان عادل إمام، والتي تسببت في بكائها!

وكتبت إسعاد يونس تفاصيل مكالمة عادل إمام لها، والذي طلب فيها أن تغير اسمها، ليكون إسعاد مصر بدلاً من إسعاد يونس وذلك بسبب برنامجها الناجح “صاحبة السعادة”، الأمر الذي جعلها تتوتر كثيراً وتبكي.

وكشفت إسعاد يونس لكل متابعيها على الفيس بوك تفاصيل ما حدث بينهما وبين عادل إمام لتقول الآتي:

“الموبايل بيرن.. إيه النمرة دي؟ ده الأستاذ، والنعمة هو، الزعيم عادل إمام بذات نفسه، يا حلوللي

- ألو، معقولة؟، التليفون نور يا زعيم.

- يا إسعاد.

- نعم يا أستاذ.

- أنا عايزك تغيرى اسمك.

- أنت تؤمر يا أستاذ يا حبيبي، أخليه إيه؟

- تخليه إسعاد مصر.

- يارب يخليك يا حبيبى، (مخضوضة وصوتي بيحشرج بالعياط).

- بتكلم بجد، إنتي ما بقيتيش إسعاد يونس، إنتي بقيتي إسعاد مصر.

- عياط

- أنا ما بفوتلكيش حلقة يا إسعاد، إنتي بتسعديني وبتسعدي مصر كلها”.