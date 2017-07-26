كيف تندمج في وظيفة جديدة؟

يشكل العمل في وظيفة جديدة تحديا لأي شخص. إذا ما هي أفضل طريقة لتبدأ بها وظيفة جديدة؟ وما الذي يمكن فعله لتحسين الاندماج في فريق الزملاء القدامى؟

أهم شيء أن تكون على دراية أن الأمر لا يتمحور حولك فحسب. يلعب الرؤساء أيضا دورا مهما في تسهيل اندماج الموظف الجديد في قوة العمل. وهذا يمكن أن يعني تعريف الشخص الجديد على الجميع والتأكد من أنه أو أنها أصبح ملما بممارسات العمل الخاصة بالشركة.

ولكن يظل يقع على الموظف الجديد عبء الاندماج. وينصح مدرب الوظائف برند سلاجهويز: ” لا تكتفي بملاحظة الأمور. إنما كن نشيطا من البداية واطلب تكليفك بمهام “.

وتشير آنه فورستر، المستشارة في شؤون الوظائف، إلى تدوين ملاحظات مفصلة خلال مرحلة الإلمام بالعمل.

وأضافت: ” لن تتمكن من تذكر كل شيء ومن الأفضل طرح سؤال مباشر بدلا من قول / هل يمكنك تذكيري مجددا؟ لقد نسيت ما قلته/ وهو ما سيخلف انطباعا أقضل “.

ومن الجدير تدوين ملاحظات عن كيفية تصرف وعمل الزملاء القدامى. وهذا يمكن أن يشمل، مثلا، كيف يجيبون على الهاتف ويتعاملون مع الزبائن.

كما أن الوضع في الشركة قبل وصولك يلعب أيضا دورا كبيرا في تقرير ما إذا كنت ستحصل على قبول فوري في الوظيفة الجديدة. وإذا كنت تتولى دورا جديدا تماما فمن المرجح أن زملائك مثقلون بالمهام.

وتقول المعالجة النفسية ومدربة الوظائف مونيكا شتوتسله-هيبل: ” في هذه الحالة، سيضع أغلب الزملاء كما كبيرا من الأمل في الشخص الجديد بهدف أنه أو أنها سيحمل بعضا من العبء “. وفي هذه الحالة، من الضروري أن تتعامل مع المسألة من حيث الوقت الذي ستحتاجه للإلمام بالمهمة، حيث أن العاملين الجدد ليسوا منتجين للغاية.