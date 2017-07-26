برلين تستبعد الحكم بالإعدام على الألمانيات المشتبه في صلتهم بتنظيم “الدولة” والمحتجزات بالعراق

(د ب أ): أكدت الحكومة الألمانية أنه من المستبعد أن تتعرض السيدات الألمانيات المحتجزات في العراق، والمشتبه في صلتهن بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لعقوبة الإعدام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين، إنه لا يعتقد أن الجهاديات المشتبه فيهن مهددات “بمواجهة عقوبة الإعدام في نهاية المحاكمة”.

وتابع قائلاً: “لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة مئة بالمئة، ولكنني اعتبره أمراً مستبعداً تماماً”.

واستدرك أنه ليس معروفاً ما يمكن اتهام السيدات به من الأساس، وما يمكن أن يكن قد ارتكباه.

وقال المتحدث أن اثنتين من الأربع سيدات المحتجزات في العراق، على تواصل حالياً مع مسؤولين من السفارة الألمانية هناك.

وأضاف أنه بقدر ما يمكن استنتاجه من اللقاءات الشخصية والتقارير، فإن أحوالهما “جيدة في ظل هذه الظروف”.

وأشار إلى أنه لابد من التفكير حالياً مع سلطات الأمن العراقية بشأن كيفية مواصلة الوضع، مشدداً على ضرورة النظر عن كثب لما تعرفه السلطات العراقية وللطريقة التي تعتزم تطبيق حقها القانوني في فرض العقوبة، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لعودة السيدات إلى ألمانيا.

يذكر أنه تم توقيف الجهادية الألمانية المشتبه فيها ليندا (16 عاماً) المنحدرة من ولاية سكسونيا الألمانية، وثلاث ألمانيات أخريات في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري من جانب قوات عراقية عند تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقبع السيدات الأربع في الحبس بالعاصمة العراقية بغداد.

ويحقق الادعاء العام الاتحادي في مدينة كارسلروه الألمانية ضد السيدات بتهمة الاشتباه في انتمائهن لتنظيم الدولة.