بريطانيا تقول إنها لم تعد تنصح رعايا بعدم السفر لمعظم أنحاء تونس

لندن – رويترز : قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية.

وفي يونيو/ حزيران 2015 قتل مسلح 30 بريطانيا في منتجع سوسة وفي الشهر التالي غيرت الحكومة إرشاداتها للسفر لتنصح رعاياها بعدم السفر إلى تونس إلا للضرورة القصوى.

وقال أليستير بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “هذا التحديث يعكس أحدث تقديراتنا بأن الخطر الذي يواجه المواطنين البريطانيين في تونس تغير”.