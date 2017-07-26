وفاة سائحة تشيكية إكلينيكيا عقب تعرضها لهجوم طعن في الغردقة

براغ – د ب أ : توفت سائحة تشيكية إكلينيكيا بعد تعرضها لهجوم طعن قبل أسبوعين في مدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر، حسبما أعلن الفريق الطبي المعالج للسائحة، وفقا لبيانات الخارجية التشيكية اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات، أظهرت الفحوص الطبية أن مخ الضحية وتبلغ 36 عاما لم يعد يصل إليه الدم.

يذكر أن مهاجما طعن عددا من النساء بسكين على أحد شواطئ المدينة في 14 يوليو/تموز الجاري. وأسفر الهجوم عن مقتل سائحتين ألمانيتين، وتم القبض على الجاني، ويشتبه في صلته بتنظيم “الدولة الإسلامية”

وكان قد تم نقل السائحة إلى القاهرة على متن مروحية، وأرسلت الحكومة التشيكية فريقا طبيا متخصصا وطائرة طبية إلى القاهرة على أمل أن تسمح الحالة الصحية للسائحة بنقلها إلى موطنها مطلع هذا الأسبوع، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشدة.

وقال مدير الفريق الطبي، طبيب الطوارئ بتر كولوخ: “الاختلال العضوي المتعدد حالة معقدة قد تطرأ على المرضى عقب التعرض لإصابات بالغة… للأسف الطب ليس قادرا على معالجة كل شيء”، مضيفا أنه سيجرى تقديم الرعاية النفسية لأسرة الضحية.

ويعني الموت إكلينيكيا توقف تام في القلب والدورة والدموية والتنفس وتعطل أنشطة القشرة المخية.