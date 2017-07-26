خبير: قطر قد تعتمد سياسة نقدية أكثرإستقلالا إذا إقتضت الضرورة

(رويترز):قال خبير نقدي قطري إن بلاده قد تتبنى سياسة نقدية أكثر إستقلالية عن سياسة الولايات المتحدة إذا إقتضت الضرورة من أجل مواجهة الإجراءات الإقتصادية المتخذة بحقها من جانب دول خليجية أخرى. وشأنها شأن معظم دول الخليج العربية المصدرة للنفط تربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي). لكن قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر غير المناخ الاقتصادي للدولة.

قال خالد الخاطر عبر الهاتف ردا على سؤال إن كانت قطر بحاجة الآن إلى سياسة نقدية أكثرإستقلالية للحيلولة دون النزوح المحتمل لرؤوس الأموال “ذلك يعتمد على التقييم الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي.”لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا رأت السلطة النقدية إتخاذ هذا القرار… كرفع أسعار الفائدة على الودائع بالإضافة إلى إجراءات إحترازية أخرى”.

وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية في 2008 والذي يقضي حاليا إجازة تفرغ علمي من البنك المركزي للقيام بأبحاث بجامعة كمبريدج البريطانية، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي.

قطر قد تحيد عن السياسة النقدية الأمريكية رغم ربط العملة بالدولار

لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأمريكية فإنها لن تكون المرة الأولى. ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأمريكية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر. وبدلا من ذلك أبقت قطر على سعر الإيداع الخاص بها عند مستوى أعلى بكثير بلغ اثنين بالمئة لأكثر من عامين مما ساعد علىإستقرار سوق النقد واحتواء تضخم في خانة العشرات.

وقال الخاطر “الوضع الحالي شبيه بالوضع آنذاك” لكنه لم يذكر تفاصيل ما قد تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا في الوقت الحالي. كان أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي في يونيو حزيران عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50 بالمئة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بذات الهامش.

ليس من المتوقع تجديد الودائع السعودية والإماراتية في البنوك القطرية

قد يكون اعتماد البنوك القطرية على القروض والودائع الأجنبية هو الجانب الاقتصادي الأكثرإنكشافا على الإجراءات المتخذة بحق قطر لكن البلد يملك احتياطيات مالية بمئات المليارات من الدولارات التي يمكن إستخدامها لدعم بنوكه. وقال الخاطر “لدينا في قطر ودائع من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حدود 15-20 مليار دولار مربوطة بأجل سنة. ولا أعتقد أنها تجدد وهذه مبالغ صغيرة جدا ويمكن تداركها”.

وأضاف “أقترحت من بين أمور أخرى أنه إذا قامت دول الحصار بسحب ودائعها أو بتجميد الموجودات القطرية لديها أن تقوم قطر بالتعامل بالمثل. كما يمكن للحكومة أيضا زيادة ودائعها لدى البنوك القطرية إذا اقتضت الحاجة”. لكنه لم يذكر إن كان من المرجح أن تأخذ السلطات بمقترحاته.

وقال إن بوسع قطر الاستفادة من الإجراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع العملاء إلى حد معين. ورغم ربط الريال القطري عند 3.64 للدولار الأمريكي فقد إنخفضت العملة القطرية قليلا في معاملات بين البنوك الخارجية خلال الأسابيع التالية على إندلاع الأزمة الدبلوماسية، لكن الخاطر قال إن هذا لا يبعث على القلق.

وقال “ليس للأسواق الخارجية أهمية كبيرة بالنسبة للريال وذلك نظرا لمحدودية عرض الريال بتلك الأسواق ولذلك لا يجب أن تشكل تقلبات سعر صرف الريال القطري بتلك الأسواق مصدر قلق طالما أنها لا توثر على سعر صرف الريال بالسوق الآنية المحلية.”

وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 0.1 بالمئة في مايو أيار مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات إثر تفجر الأزمة.

لا تأثير على توقعات النمو في المدى المتوسط

وقال الخاطر إن السوق المحلية للسلع المستوردة “قد تشهدإرتفاعا في أسعار بعض السلع المتأثرة بالحصار بسبب تغير خطوط الإمداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر.

“هذا تضخم تكاليف بشكل عام وهو في حدود محتملة تقدر بواحد بالمئة ارتفاعا في معدل التضخم العام أو أكثر قليلا… لا يوجد مجال كبير للضغط على قطر من خلال الحصار التجاري ومفعوله سيكون محدودا”، مشيرا إلى ضعف حركة التجارة بين دول الخليج.

وقال “إذا طال أمد الحصار لستة أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة. كما أن زيادة إنتاج وصادرات الغاز المسال ستعوض عن الإنخفاض المحتمل في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للحصار ولذلك لا تتوقع إنخفاضا ملموسا في معدل النمو على المدى المتوسط”.