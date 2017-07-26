الصحة المغربية: عام 2016 شهد 700 حالة وفاة بمرض الإيدز

الرباط – الاناضول : كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 700 مصاب بمرض الإيدز خلال عام 2016.

وقال بيان للوزارة، اليوم، إن آخر التقديرات لسنة 2016 أظهرت أن انتشار فيروس نقص المناعة بين عموم المغاربة بلغ 0.1 في المائة، معتبرة أن هذه النسبة “متدنية”.

وأضاف أن عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة، بلغ 22 ألف شخص، بينما عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 1000 حالة.

وتقدر عدد الوفيات الناتجة عن الإيدز، حسب الصحة، بـ 700 حالة عام 2016.

وقال بيان وزارة الصحة إن 150 ألف إمراة حامل استفدن من الكشف خلال عام 2016 مقابل 43 ألفا عام 2012، في إطار برنامج وطني للقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة الذين استفادوا من برامج الوقاية، ارتفع من 100 ألف سنة 2011 إلى 161 ألفا عام 2016.

وأعدت الوزارة المخطط الاستراتيجي الوطني الجديد لمكافحة الإيدز للفترة بين 2017-2021، وتراهن على تحقيق الأهداف “90-90-90″، الموصى بها من طرف برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المرض والتي تنص على بلوغ هدف 90 في المئة من المصابين بالمرض يدركون إصابتهم، و90 في المئة امن المدركين لإصابتهم ويخضعون للعلاج، و90 في المئة من هذه الحالات تستطيع القضاء على الفيروس.