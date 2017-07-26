ترامب يعلن حظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش

واشنطن – د ب أ : أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش “بأي شكل من الأشكال”.

وبذلك يلغى هذا القرار السياسة التي أعلن عنها الرئيس السابق باراك أوباما عام .2016

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات ” بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي”.

وأضاف ” يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح،و لا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة و التعطيل الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسيا في الجيش”.

وكان وزير الدفاع السابق اش كارتر قد قال في يونيو / حزيران عام 2016 إنه يمكن للمتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش بشكل صريح، وأنه لن يتم تسريحهم أو فصلهم من الجيش لهذا السبب.