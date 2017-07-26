إحالة 60 شخصا إلى القضاء البحريني بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”

دبي – أ ف ب : أعلنت السلطات القضائية في البحرين الاربعاء احالة 60 شخصا بينهم 36 قيد الاحتجاز الى المحكمة المختصة بتهمة “تشكيل جماعة ارهابية”.

وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية احمد الحمادي في بيان ان هؤلاء وجهت إليهم “تهم تأسيس جماعة ارهابية” و”التدرب على استعمال الاسلحةً لأغراض ارهابية” و”قتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً، وحيازة واستعمال المتفجرات والسرقة بالإكراه تنفيذاً لأغراض ارهابية”، بألإضافة إلى تهم تتعلق “بالعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين على الهرب”.

واكد الحمادي تحديد جلسة للنظر في الدعوى في 22اغسطس/آب امام المحكمة الجنائية، فيما قال مصدر قضائي ان المتهمين هم من الشيعة.

وتابع البيان ان بين الفارين البالغ عددهم 24 شخصا يوجد “12 منهم في إيران والعراق وأحدهم بألمانيا”.

واكد مشاركة متهمين بالهجوم على “سجن جو مطلع العام الحالي وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية”.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير/شباط عام 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.