جمعيات مغربية تستنكر “منع″ السلطات تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية



( الأناضول):

إستنكرت جمعيات مغربية غير حكومية ما قالت إنه “إستمرار السلطات في منع تسجيل المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية”. جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها “الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب” (تضم عددا من الجمعيات غير الحكومية) إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، حول ” منع تسجيلأسم شخصي أمازيغي جديد على الرغم من إقرار الأمازيغية لغة رسمية للبلاد بدستور 2011″.

وحسب الهيئة فإن “هذا المنع هو الخامس والأربعون من نوعه، بعد المنع الذي كانت ضحيته الفتاة (سيمان) بنواحي مدينة أزيلال المغربية (وسط) بداية يونيو/حزيران الماضي”. وقالت الرسالة إن “مقاطعة إدارية (بلدية) بمدينة الدار البيضاء (شمال)؛ رفضت أمس أول الثلاثاء تسجيل مولود بالاسم الأمازيغي “ماسين” مطالبة أولياء الابن بإحضار ما يفيد أن الإسم غير ممنوع بلوائح الحالة المدنية. وطالبت تبعا لذلك؛ بتعديل مقتضيات قانون الحالة المدنية “بالشكل الذي يضع حدا لمنع المواطنين الأمازيغ بالبلاد بتسمية أبنائهم ، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية”. ووصفت الفدرالية هذا المنع بما أسمته “تعسفي وغير مبرر”. كما دعت السلطات المعنية للتدخل من أجل إنصاف عائلة المولود الجديد والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهم “ماسين”، و “إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز بالبلاد وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الحكومة المغربية حول مضمون الرسالة.

يذكر أن البرلمان المغربي بصدد مناقشة قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي أقرت سنة 2011 لغة رسمية.