قوات ليبية تعلن رفض حوالي 24 دولة استلام جثث لرعايها قاتلوا بجانب “الدولة الإسلامية”

طرابلس – الأناضول : أعلنت قوات ليبية موالية، لحكومة فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، كانت قد حررت مدينة “سرت” من قبضة تنظيم “تنظيم الدلوة الإسلامية”، العام الماضي، رفض حوالي 24 دول عربية وأجنبية استلام جثث لمواطنيها قتلوا، أثناء قتالهم مع التنظيم الإرهابي.

وفي بيان لها اليوم الأربعاء قالت قوات “البنيان المرصوص” إن “الجهات الأمنية لا تزال تتحفظ على مئات الجثث لعناصر داعش، منذ انتهاء عملية البنيان المرصوص، في وقت ترفض فيه العديد من الدول استلامها، حتى الآن”، وتعود هذه الجثث إلى حوالي 24 جنسية عربية وأجنبية، وفق البيان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت حكومة الوفاق طرد تنظيم “داعش” من مدينة سرت، شمالي البلاد، بفضل عملية “البنيان المرصوص”، التي أطلقتها في مايو/ أيار 2016، بمعاونة سلاح الجو الأمريكي.

وكان “داعش” قد سيطر على المدينة الساحلية في 2015.

و جاء بيان “البنيان المرصوص” ردا علي شكاوي ونداءات تقدم بها مواطنو سرت العائدين، حديثا، لبيوتهم بسبب انتشار عشرات الجثث تحت ركام المباني، التي هدمت أثناء المعارك، وعزا البيان عدم انتشال الجثث إلى “عدم وجود إمكانيات”.

وأشار إلى أن هناك “جثث محفوظة، منذ قرابة العام، في حاويات مبردة، بعد أخذ عينات الحمض النووي، وقد تعطلت بعض الحاويات، بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي”.

ولم يقدم البيان رقما محددا لعدد الجثث، خلاف كونها بـ”المئات”، ولا هوية الدول التي رفضت استلامها، ولا تقديرات حول الجثث التي لم تنتشل بعد.