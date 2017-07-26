موناكو يَصدم جماهير ريال مدريد في “مبابي”

“القدس العربي” : نفى نائب رئيس نادي موناكو فاديم فاسيليف، ما تداوله الإعلام الإسباني والفرنسي حول مستقبل المهاجم الشاب كيليان مبابي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن اللاعب تلقى بعض العروض، لكن الإدارة لم تتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ آخر حتى هذه اللحظة.

وزعمت كبرى صحف إسبانيا، وفي مقدمتهم “الماركا” أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، توصل بالفعل إلى اتفاق مع مسؤولي بطل الليغ1، بموجبه سينتقل المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا إلى “سانتياغو بيرنابيو” في غضون أيام وربما ساعات.

ولفت الدولي الفرنسي أنظار كبار العجوز، بعروضه “الهوليودية” مع أصحاب “لويس الثاني”، وأهدافه التي لـ26 هدفًا من مشاركته في 44 مباراة، منهم سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، كأفضل هداف شاب في تاريخ المراحل الإقصائية لبطولة أوروبا الكبرى، ما جعل العروض تنهال من قبل فتح الميركاتو الصيفي.

ومؤخرًا، أشارت تقارير إنكليزية إلى اهتمام المدرب الكتلوني بيب غوارديولا بالموهوب الفرنسي، حتى أن بعض الصحف هناك، أكدت بوضوح، أن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، على اتصال بالشاب اليافع ووالده منذ فترة، ويحاول حتى هذه اللحظة، خطف توقيع اللاعب قبل الميرينغي وباريس سان جيرمان.

من جانبه علق نائب رئيس أبطال الليغ 1، على هذه الشائعات قائلاً للصحفيين “أؤكد لكم أننا لم نتفق مع أي نادٍ آخر، صحيح تلقينا عديد من العروض لمبابي، لأنه أعظم موهبة في العالم، لكننا نتفاوض معه الآن من أجل تجديد عقده، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن”.