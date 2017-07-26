طبيبة هندية تذبح زوجها اليمني خلال نومه وتضعه جثته في خزان المياه وتفر 

صنعاء – ” القدس العربي” ـ أحمد الأغبري:

أقدمت طبيبة هندية تعمل في مستوصف في محافظة البيضاء/ جنوب اليمن على قتل زوجها (ط. العديني) ذبحاً خلال نومه وتقطيع جثته ووضعها في كيس ورميها في خزان مياه أرضي أسفل العمارة.

وأوضح مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ” القدس العربي” أنه تم اكتشاف الجثة صباح الأربعاء الموافق 26 يوليو/ تموز عن طريق أحد المواطنين اثناء محاولته سحب دلو الماء من الخزان؛ فتم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتم انتشال كيس ملطخ بالدماء فاذا بها جثة.

وحسب المصدر نفسه فبعد التحريات تبين أن الطبيبة الهندية ” نبمشاباريا” ذبحت زوجها الذي تعمل معه في المستوصف نفسه خلال نومه إثر خلاف نشب بينهما في المساء، و وضعت جثته في كيس و رمتها في خزان مياه أرضي تحت العمارة وفرت هاربة، ومازالت التحريات مستمرة للقبض عليها واستكمال التحقيقات وإحالتها للأجهزة القضائية المختصة.