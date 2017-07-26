مجموعة دول تحث مجلس الأمن على التحرك لإيصال المساعدات في سوريا

جنيف – رويترز :طالبت اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى من مجلس الأمن اتخاذ إجراء لضمان وصول قوافل المساعدات إلى ملايين السوريين في ظل تراجع العنف.

وفي توبيخ للرئيس السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران، أثارت الرسالة التي وقعها 14 رئيس بعثة دبلوماسية في جنيف “قلق كبيرا” بشأن تنفيذ سبع قرارات لمجلس الأمن تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية في سوريا.

ولم يرد أحد من البعثة السورية في جنيف على اتصالات هاتفية أو رسالة بالبريد الالكتروني لطلب التعليق.