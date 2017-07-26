نتنياهو يوجه بطرح مشروع قانون “القدس الموحدة” للتصويت في الكنيست

تل ابيب – د ب ا : ذكر تقرير صحفي أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعرب لعضوالكنيست “البرلمان” يواف كيش عن حزب الليكود، عن دعمه لمشروع قانون”القدس الموحدة”.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” في موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن نتنياهو اصدر تعليمات إلى كيش بطرح مشروع القانون للتصويت فى بداية جلسة الكنيست القادمة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد توترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد قيام اسرائيل بوضع اجهزة مراقبة عند الإبوات المؤدية للمسجد الأقصى في اعقاب استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل شرطيين إسرائيليين في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب ‘البيت اليهودي’ موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.