تقرير دولي يتهم التحالف بقيادة السعودية باستهداف قارب مهاجرين قبالة اليمن

الأمم المتحدة – رويترز : أفاد تقرير سري اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء أن محققي الأمم المتحدة اتهموا تحالفا عسكريا تقوده السعودية بتنفيذ هجوم دام على قارب مهاجرين صوماليين قبالة اليمن وقالوا إن التحالف أصبح غطاء لبعض الدول لتفادي اللوم الفردي.

ويقاتل التحالف جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن وينفي ضرب القارب قرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وقال المحققون إن الهجوم أودى بحياة 42 شخصا وأصاب 34 آخرين كانوا ضمن ما يربو على 140 شخصا على متنه.

وكتب المحققون الذين يراقبون العقوبات في اليمن في التقرير المؤلف من 185 صفحة لمجلس الأمن يوم الاثنين “هذا القارب المدني تعرض بكل تأكيد لهجوم باستخدام سلاح عيار 7.62 ملليمتر من طائرة هليكوبتر مسلحة”.

وجاء في التقرير “قوات التحالف بقيادة السعودية هي الطرف الوحيد في الصراع الذي لديه القدرة على تشغيل طائرات هليكوبتر مسلحة في المنطقة”، وأضاف أن الطائرة الهليكوبتر كانت تعمل من سفينة على الأرجح.