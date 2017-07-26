هل تطاول خاميس رودريغيز على ريال مدريد؟

“القدس العربي” :

تبرأ صاحب الأهداف السينمائية خاميس رودريغيز، من التصريحات المنسوبة إليه، حول تقليله من شأن ريال مدريد، بإدعاء أن العملاق البافاري “بايرن ميونخ”، أكبر بكثير من سلطان القارة العجوز، مؤكدًا “فبركة” حديثه مع شبكة “إي. إس بي” الأمريكية.

ونشرت الشبكة الأمريكية تصريحات على لسان هداف مونديال البرازيل 2014، عنوانها الرئيسي “بايرن ميونخ أكبر كثيرًا من ريال مدريد”، ما أثار غضب جماهير النادي الملكي، إلا أن صاحب الشأن، نفى صحة هذا الكلام، بتغريدة على حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب المُنضم حديثًا إلى زعيم ألمانيا على سبيل الإعارة من الريال لمدة عامين “هذا كذب، لم أقل هذا الكلام، أنا أحترم ريال مدريد كثيرًا، ورجاءً اتركوني وشأني، لقد رحلت عن إسبانيا بأكملها”.

وكان خاميس قد جاء إلى الريال عام 2014، في صفقة جنى من ورائها موناكو 80 مليون يورو، بعد تفجر اللاعب في بلاد السامبا، مع ذلك، لم ينجح في التعبير عن نفسه مع الميرينغي، فقط قدم مستوى مُقنع في موسمه الأول تحت قيادة مدربه الحالي في “آليانز آرينا” كارلو أنشيلوتي، ثم تغير وضعه من النقيض إلى النقيض في آخر عامين، بجلوس شبه دائم على مقاعد البدلاء، إلى أن قرر الذهاب إلى البايرن على حساب أندية كثيرة، منها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.