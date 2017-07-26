الحكومة المؤقتة الليبية تغلق القنصلية السودانية بالكفرة

بنغازي- (د ب ا): أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة ،المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب في مدينة البيضاء شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، عن إغلاق القنصلية السودانية في مدينة الكفرة (جنوب شرق ليبيا)، وطالبت البعثة السودانية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سليمان عوض، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، “تم استدعاء القنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا، بحضور مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة، خليفة الرحيبي، وتم إبلاغه بقرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية ومغادرة البعثة الدبلوماسية السودانية الأراضي الليبية في غضون 72 ساعة”.

وأوضح عوض أن قرار السلطات الليبية بإغلاق القنصلية السودانية بمدينة الكفرة يأتي”بسبب الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية، والتي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات والتي تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي”، دون مزيد التوضيح.

يشار إلى أن القنصلية السودانية في مدينة الكفرة تتكون من القنصل وأحد عشر موظفًا.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد اتهم في الشهر الماضي قطر وإيران والسودان بدعم “جماعات إرهابية” في بلاده، مضيفا أن السودان “يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا ويوفر لهم التدريب والسلاح الذي حصلت عليه تلك الجماعات من قطر وإيران عبر ممرات وفرتها حكومة الخرطوم”.

من جانبها نفت السودان هذه الاتهامات.