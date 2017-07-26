وزير العدل القطري يطلع “هيومن رايتس″ على إنتهاكات حقوق الإنسان بسبب الحصار

الدوحة ـ”القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي:

إجتمع وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي مع كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان “‏هيومن رايتس ووتش” والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر، الذي اختتمت أعماله الثلاثاء في الدوحة، وتناول الاجتماع تداعيات الحصار على قطر، في ظل الأزمة الخليجية الراهنة، وما ترتب عليه من إنتهاك للمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان.

وقدم وزير العدل القطري للوفد الحقوقي عرضاً حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق مواطني دولة قطر والمقيمين فيها، كما أستعرض الاجتماع الجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد شارك وفد “هيومن رايتس ووتش” في مؤتمر الدوحة حول “حرية التعبير. ومواجهة المخاطر”، إلى جانب 200 منظمة حقوقية ونقابات مماثلة لوسائل الإعلام من مختلف دول العالم، خرجوا ببيان شديد اللهجة، أدان بقوة الحصار المفروض على قطر، والمطالبة بإغلاق قنوات إعلامية، بينها قنوات شبكة الجزيرة، بذريعة خلافات سياسية.

وقد تحولت قطر إلى قبلة لوفود دولية عديدة، بينها منظمات حقوقية، وشخصيات دولية بارزة، من قبيل المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية، أجمعوا كلهم على إدانة الحصار الذي تتعرض له دولة قطر، مع تثمينهم الطريقة التي تعاملت بها الدبلوماسية القطرية مع الأزمة، بتفادي التصعيد.

وقبل أيام، زار الدوحة وفد حقوقي من منظمة “أفدي” يضم حقوقيين وصحافيين وأطباء، جمعوا كلهم شهادات من المتضررين بالحصار، ووعدوا برفعها إلى البرلمانات الأوروبية لمطالبتها بضرورة التدخل، والضغط على تلك الدول لرفع الحصار الإنساني الذي لم يستثن الدواء والغذاء.

وتواجه قطر حصارا منذ تاريخ 5 يونيو/حزيران الماضي، نجحت في تجاوزه سريعا، بفضل دعم دولي لافت رفض منذ الوهلة الأولى الأساليب المتبعة، وطالب بضرورة تحييد الإنسان عن الصراعات السياسية.