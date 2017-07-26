جامعات قطرية تسابق الزمن لاستيعاب الطلاب المتضررين بدول الحصار

“القدس العربي” الدوحة – إسماعيل طلاي

تسابق المؤسسات التعليمية الزمن لإستيعاب مئات الطلاب القطريين الذين كانوا ضحية الحصار الذي فرضته دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين)، حيث تلقوا أوامر فورية بمغادرة الدول الثلاث التي كانوا يدرسون بها، ومنعوا من إستكمال الامتحانات، أو حتى الحصول على الشواهد الدراسية لهم. وأمام الشكاوى العديدة التي تلقتها لجنة التعويضات، بادرت جامعات وكليات قطرية إلى إعلان استعدادها الفوري لاستيعاب هؤلاء الضحايا، لإنقاد مسارهم الدراسي.

وفي هذا الصدد، تعكف جامعة قطر حاليا على إعداد آلية لاستيعاب الطلبة القطريين المتضررين من دول الحصار . وأوضح الدكتور خالد الخنجي، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب أن قطاع شؤون الطلاب يقوم حالياً بدراسة حالات الطلبة المتضررين من دول الحصار بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية بالجامعة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لإيجاد حلول تتماشى مع المصلحة العامة للجامعة والطلبة. وأضاف: “تم وضع خطة مبدئية لقبول الطلبة القطريين المتضررين خلال فصلي الصيف والخريف إلى أن يتم دراسة وتحديد الحل الأمثل على المدى البعيد”. وبدورها، أعلنت كلية شمال الأطلنطي في قطر إستعدادها لإستقبال الطلاب القطريين الذين تأثرت دراستهم بالحصار في البلدان المجاورة.

وأوضحت الكلية أن الطلاب القطريين الذين كانوا يحضرون البرامج في المؤسسات التي تأثرت بالحصار، ويرغبون في مواصلة برامج الدبلوم في سبتمبر 2017، فإن بإمكانهم الإلتحاق بالكلية. وأضافت أن التقييم سوف يعتمد على الخبرة الأكاديمية السابقة لكل طالب ، وسوف يتم توجيهه إلى البرنامج والدورات المناسبة، ليحصل الطلاب على مكانة متقدمة للدورات التي تم الالتحاق بها في الخارج، حيثما كان ذلك متاحاً.

كما أعلن الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع بدولة قطر إستعدادها لإستقطاب الطلبة القطريين المتضررين من الحصار لإكمال دراستهم في الكلية، وذلك من خلال برنامج يؤهلهم للالتحاق بالجامعات والكليات.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أعلنت في وقت سابق أنها أحصت ما يزيد عن 4600 طالب يدرسون في في قطر من الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية بالدوحة، كما تم إبعاد طلاب قطريين من الدول الثلاث فورا بعد صدور قرارا قطع العلاقات ومنعوا من اتمام اختباراتهم الدراسية.

ونوّهت اللجنة إلى أن “بعض الشكاوى تتعلق بإجبار الطلاب القطريين على المغادرة مباشرة وعدم السماح لهم باستكمال إمتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية. وكانت دول الحصار (السعودية، الإمارات، والبحرين) قد أجبرت الطلبة القطريين على المغادرة مباشرة، ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية، واستكمال مقرراتهم الدراسية مما حال دون إكمالهم لتعليمهم الجامعي.