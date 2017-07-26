السيسي يشكل مجلسا قوميا لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسته وعضوية شيخ الأزهر وبابا الاسكندرية

القاهرة ـ (د ب أ) : أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء، قرارا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسته.

ويضم المجلس الجديد في عضويته رئيس مجلس النواب، علي عبد العال ، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، تواضروس الثاني، ورئيس جهاز المخابرات العامة، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتنص إحدى مواد قرار تشكيل المجلس على أن يدعو رئيس الجمهورية لانعقاده مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، كما تصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية.