ضابط إماراتي يهاجم الشرعية في اليمن

“القدس العربي” : هاجم قائد القوات الإماراتية في حضرموت الشرعية في اليمن وقال إنها تضع الكثير من العراقيل أمام التحالف العربي ووصفها بالإدارة السيئة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي على صفحته بـ “فسيبوك” إن القائد الإماراتي عقد لقاءات عدة مع شخصيات اجتماعية وقبلية في بلحاف، لمناقشة أوضاع محافظة شبوة.

واقترح القائد الإماراتي استيعاب كافة أبناء شبوة في قوات النخبة لتأمين مناطقهم وقال إن بناء قوات النخبة يجب أن يكون من أبناء الجنوب فقط.

وتتولى الإمارات إدارة الوضع الأمني والعسكري في محافظات جنوب اليمن، وتتهمها منظمات دولية بارتكاب جرائم اختطاف وتعذيب بحق نشطاء ومواطنين، كما يتهمها مناوئون بأنها تعمل على تقويض شرعية الرئيس وحكومته في تلك المحافظات من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال.

وبحسب مصادر يمنية فإن مثل هذه التصريحات تكشف الجانب الأوضح من الأزمة المتصاعدة بين أبو ظبي والحكومة اليمنية والتي أصبح تحركها محدودا حتى في المحافظات المحررة مقارنة بتواجد القوات الإماراتية وسيطرتها على أهم مؤسسات الدولة هناك، ورعايتها لميليشيات مسلحة هناك ولأجندة انفصالية.