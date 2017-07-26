أمريكا تشدد فحص الأجهزة المسموح بها في مقصورات الركاب بالطائرات

واشنطن- (رويترز): قالت إدارة سلامة النقل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستفرض قواعد أمنية جديدة تلزم المسافرين جوا بفصل أي أجهزة إلكترونية يزيد حجمها عن الهاتف المحمول، عن الأمتعة المسموح بها في مقصورة الركاب كي يتسنى فحصها.

وكانت القواعد السابقة تشترط إبعاد أجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط لإخضاعها لكشف منفصل، بينما تشمل القواعد الجديدة أنواعا أخرى من الأجهزة الإلكترونية المطلوب فصلها لإخضاعها للفحص.

ويندرج تحت هذه القائمة الجديدة أجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة القراءة الإلكترونية وألعاب الفيديو.

وقالت الإدارة إن القواعد الجديدة مطبقة في مشروع تجريبي في 10 مطارات أمريكية، وسيجري توسيعها لتشمل كل المطارات الأمريكية في الشهور المقبلة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت في الأسبوع الماضي إن 180 شركة طيران من أنحاء متفرقة من العالم تسير رحلات مباشرة إلى مطارات أمريكية، قد التزمت بالمرحلة الأولى من إجراءات الأمن المحسنة المعلنة في يونيو/ حزيران، بغرض مواجهة تهديدات باحتمال إخفاء متفجرات في أجهزة إلكترونية.