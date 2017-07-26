﻿الخارجية الأمريكية: ننتظر جلوس الدول الخليجية إلى طاولة الحوار لحل الأزمة

الدوحة ـ لندن ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي ووكالات: قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أمس، إن بلادها تنتظر جلوس أطراف الأزمة الخليجية إلى طاولة الحوار. وأضافت في مؤتمر صحافي أن واشنطن ترى أن الحوار المباشر بين أطراف الأزمة سيؤدي لدفع فرص الحل قدما، مرحبة في الوقت نفسه بأي وساطة روسية للحل.

وقالت هيذر نويرت «نأمل أن تلتقي جميع الأطراف وتجلس وجها لوجه، لا نزال ننتظر أن يحدث ذلك لأننا نعتقد أنه سيساعد في فرص العثور على حل»، مشيرة لاستمرار الوساطة الكويتية.

وتابعت المسؤولة الأمريكية «إذا أرادت روسيا لعب دور في جلب أطراف الأزمة للحوار نحن نرحب بذلك، نشك باستطاعتهم القيام بهذا الأمر لكننا بالتأكيد سنرحب بأي دور لهم في هذا الاتجاه». إلى ذلك، أكدت مجلة «تايم» الأمريكية أن المواجهة بين دولة قطر ودول الحصار «بلغت طريقاً مسدودا»، وأن الحل في الخروج من المأزق لن يكون إلا بتوقيع كافة دول الخليج على اتفاقية لمراقبة تمويل الإرهاب، أسوة بالاتفاق الثنائي بين قطر والولايات المتحدة.

وبينت المجلة في مقال بعنوان «السعودية يجب أن تدرك أنه لا يمكن لها الفوز في العداء مع قطر»، أنه في ظل غياب أي مفاجأة أو تغيير في سياسة واشنطن من الأزمة، لن تجبر التدابير الحالية التي اتخذتها دول الحصار ضد الدوحة، دولة قطر على الاستسلام»، لافتة إلى جهود وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لحل الأزمة، بدعم من وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر، ووقوفهم إلى جانب قطر مقابل دعم الرئيس دونالد ترامب المتحمس للمملكة العربية السعودية وحلفائها.