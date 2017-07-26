﻿الأردن: والد الجواودة يعتبر ابنه فداء للأقصى ومطالبة إخوانية بإغلاق السفارة الإسرائيلية

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: اعتبر والد الأردني محمد الجواودة، الذي قتل على يد حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان قبل أيام، ابنه «فداء للمسجد الأقصى».

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية أمس عن الوالد القول إنه يعتبر ابنه «شهيدا وفداء للأقصى، شريطة إزالة البوابات الإلكترونية ورفع الأذى عن المصلين».

وأشار الجواودة إلى أنه التقى وزير الداخلية غالب الزعبي، أول من أمس الإثنين، في مقر الوزارة، وقال : «أكدت له في نهاية اللقــــــاء عن تنازلي عن كافة حقوقي في قضية استشهاد ابني في السفارة الإسرائيلية في عمان، لقاء أي تسوية سياسية مع الأردن، منها إزالة البوابات الإلكترونية عن مداخل المسجد الأقصى، أو استبدال القاتل الإسرائيلي بـ 16 أسيرا أردنيا معتقلين في سجون الاحتلال».

وعبر الجواودة عن شعوره بالاستفزاز الشديد بعد مشاهدة فيديو لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قاتل ابنه، وقال: «لم تظهر على القاتل أي آثار عنف تشير لتعرضه لطعن».

وطالب الجواودة الأجهزة الأمنية والحكومة بإطلاعه على تفاصيل التحقيق.

في الموازاة تواصلت ردود الفعل المنددة بتسليم الأردن لتل أبيب القاتل الإسرائيلي، وبدا لافتاً موقف مروان المعشر الوزير الأردني الأسبق، إذ قال رداً على تعليق ورد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، «عندما يقرر كوشنر لا يمكن أن نقول له لا». وتابع: «آسف، لست فقط لا أوافق لكن سجلاتنا التاريخية تقول شيئاً مختلفاً».

كذلك طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، واصفاً موقف الحكومة من الحادث الذي شهدته البلاد، وراح ضحيته اثنان من رعاياها، بأنه «مخيب للآمال». (تفاصيل ص 5)