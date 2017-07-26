﻿ترامب يحظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش

واشنطن – د ب أ: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس، أنه لن يتم السماح للمتحولين جنسيا بالالتحاق بالجيش «بأي شكل من الأشكال».

وبذلك يلغي هذا القرار السياسة التي أعلن عنها الرئيس السابق باراك أوباما عام 2016 .

وكتب في سلسلة من التغريدات «بعد مشاورات مع جنرالاتي والخبراء العسكريين، أبلغكم أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل أو تسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي».

وأضاف «يجب أن يركز جيشنا على الانتصار الحاسم والكاسح، ولا يمكن تحميله عبء التكاليف الطبية الكبيرة والتعطيل، الذي من الممكن أن يتسبب فيه المتحولون جنسيا في الجيش».

وكان وزير الدفاع السابق اش كارتر قال في حزيران/ يونيو 2016 إنه يمكن للمتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش بشكل صريح، وإنه لن يتم تسريحهم أو فصلهم من الجيش لهذا السبب.

وأثار القرار انتقادات على الفور في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكتبت إليانا روس – ليتينن، عضوة مجلس النواب عن فلوريدا، والتي تنتمي للحزب الجمهوري، في تغريدة عبر موقع تويتر»لا ينبغي أن يتم حرمان أي أمريكي، أيا كانت ميوله الجنسية أو هويته الجنسية، من شرف وامتياز خدمة أمتنا».

وقال إد ماركي العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إن أفراد الخدمة من المتحولين جنسيا «لا يمثلون تشتيتا، بل هم وطنيون مخلصون».

وأعلن وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس، الشهر الماضي، تأجيل إدارة ترامب لتنفيذ السياسة التي أقرتها إدارة أوباما لمدة ستة أشهر.

وكتب ماتيس في مذكرة: «سنستخدم هذا الوقت الإضافي لتقييم، بقدر أكبر من الحذر، أثر انضمام (المتحولين جنسيا) على الجاهزية ومعدل الفتك».

وأكد على أن هذا التأجيل «لا يفترض مسبقا على الإطلاق نتيجة مراجعة (القرار)».

وتختلف تقديرات أعداد الأشخاص المتحولين جنسيا في الجيش بدرجة كبيرة.

وبحسب «هيومن رايتس كامبين»، أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق المتحولين، فإن الجيش الأمريكي يضم في صفوفه حالياً 15 ألفاً و500 من المتحولين جنسياً ، من بين. 1.3مليون فرد في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى حوالى 1510 أفراد في القوات الاحتياطية في الجيش.

وكتب معدو التقرير: «ستسعى مجموعة فرعية فقط إلى طلب علاج متعلق بالتحول الجنسي».

وخلص تقرير «راند» إلى أن التكاليف الطبية الإضافية تقدر بما يتراوح ما بين 4ر2 و 4ر8 مليون دولار سنويا، بما لا يزيد عن 13ر0 في المئة من التكاليف الحالية لجميع الأفراد في الخدمة الفعلية، وأن الجيوش في الدول الأخرى التي سمحت بخدمة المتحولين جنسيا وجدت أن لها «تأثيرا طفيفا أو منعدما» على الترابط والجاهزية.