﻿كاتب مصري يقاضي السفير الإسرائيلي بسبب سرقة مؤلفاته

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: بدأ الكاتب المصري عصام عبد الفتاح باتخاذ إجراءات لمقاضاة إسرائيل، بعد سطو المكتبة الوطنية الإسرائيلية على 7 من مؤلفاته وعرضها للتحميل المجاني على موقع المكتبة، وفق ما أعلن لـ» القدس العربي»، أمس الأربعاء.

وأكد «إرسال إنذار للسفارة الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي لدى مصر برفع مؤلفاته من موقع المكتبة الإلكتروني وإزالة اسمه من قائمة كتاب المكتبة».

وتابع «فوجئت قبل أشهر بسرقة 7 كتب من مؤلفاتي، بمعرفة المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وعرضها في نسخ PDF، على موقعها مجاناً، في انتهاك صريح وواضح للحقوق الفكرية والأدبية».

وأضاف: «اكتشفت الواقعة بعد أن قام أحد الصحافيين بإعداد ملف عن ذكرى عمر المختار، وبالصدفة وجد المكتبة الوطنية الإسرائيلية قامت بعرض أحد الكتب عن عمر المختار، وهو من مؤلفاته، وأن الصحافي قام بالبحث عن الكاتب عصام عبد الفتاح في موقع المكتبة، ليكتشف وجود أكثر من 7 كتب معروضة ومنشورة ومترجمة، على المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وقد أثار هذا الأمر اندهاشي، فأنا موقفي معروف من الكيان الصهيوني فهو مرفوض شكلاً وموضوعاً».

وواصل: «قمت بالبحث على المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وجدت السبعة كتب المسروقة، مختلفين في موضوعاتهم، مثل كتاب عن جمال عبد الناصر بين الانتصار والانكسار، ومعروف لماذا قاموا بسرقة كتاب مثل هذا، لأنهم مهتمون بجمال عبد الناصر كأكبر عدو لهم، وعمر المختار، وكتاب عن القذافي، وكتاب عن البشير، وكتاب عن عبد الحميد الديب».

وأرسل عبد الفتاح، كما قال «ايميل لرئيس المكتبة التي تتبع الحكومة الإسرائيلية في البداية لرفع الكتب إلا أن المكتبة لم تتخذ أي إجراء، ما اضطره للجوء للقضاء».

وشدد على رفضه عرض كتبه في المكتبة الوطنية الإسرائيلية قائلاً:» هذا أمر أرفضه ولا يشرفني».