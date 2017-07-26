﻿معركة عرسال: مقتل ثلاثة لاجئين سوريين بقصف لـ«حزب الله»

شرق لبنان – «القدس العربي» أحمد القصير: قتل ثلاثة نازحين سوريين، أمس، في قصف لـ»حزب الله» على مخيمات للاجئين في جرود عرسال.

وقال الناشط الميداني أبو الهدى الحمصي لـ» القدس العربي» إن «حزب الله ينتقم من أهالي المخيمات في جرود عرسال اللبناني بعد أن قُتل العشرات من عناصره في استهداف لرتل عسكري تابع له».

وأضاف أنّ القصف «يركز على أماكن المدنيين وقد سقط 3 قتلى بالإضافة الى 11 جريحاً».

كذلك، أكّد اللاجئ السوري، أبو إبراهيم، لـ» القدس العربي» أنّ «الحزب ضرب مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة الملاهي في وادي حميد بالمضادات»، مشيراً إلى أنّ «الوضع مأساوي جداً وهناك عدد من القتلى قد سقطوا».

وناشد المعنيين بالتدخل لوقف هذه المجزرة بحق المدنيين.

في موازاة ذلك، قال الأمين العام لـ»حزب الله»، حسن نصر الله، في خطاب له أمس: «إننا أمام انتصار عسكري وميداني كبير جدا» في عرسال.

وأعتبر أن «جبهة النصرة خسرت فعليا منطقة جرود عرسال على طول الحدود بين لبنان وسوريا ولم يتبق سوى منطقة صغيرة». وأبدى استعداده لـ»التنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية بشأن انسحاب مقاتلي سرايا أهل الشام السوريين من المناطق الحدودية في أي وقت».

وتابع أن «مفاوضات جدية تقودها جهة رسمية لبنانية، وحدث تقدم لكن ما زالت مطالب النصرة بعيدة عن الواقع».

وشدد أنه «مستعد لتسليم المناطق التي ينتزعها حزب الله من المقاتلين على طول الحدود اللبنانية السورية عندما يطلب الجيش اللبناني ذلك».