﻿نقابة الصيادلة تطالب السيسي بحل أزمة الأدوية

القاهرة ـ «القدس العربي»: أرسل نقيب الصيادلة المصريين، محيي عبيد، خطاباً إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أمس الأربعاء، طالبه فيه بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة ونقاباتها الفرعية الضبطية القضائية، لمتابعة ومراقبة أي انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصري وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة.

وأوضح في الخطاب أن «إقرار الضبطية لأعضاء النقابة تخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات وتحرير المحاضر ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهنة والمساهمة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف وذلك حماية لصحة المواطن المصري وأمنه الدوائي».

وأشار إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيساً على ما جاء في المادة (85) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والتي نصت على أنه «يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات في وزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض». وكان نقيب الصيادلة أرسل خطابين آخرين، أمس، للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، طالب فيهما بتصحيح القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والخاص بتحريك أسعار بعض أصناف الأدوية والمتضمن في بنوده بيع الأدوية في مصر بسعرين.

وأكد في الخطاب أن النقابة تلقت من الصيادلة كمّا كبيرا من المشاكل ومحاضر الشرطة التي حُررت ضدهم بسبب اللغط الذي صاحب تنفيذ القرار المذكور، وكان آخرها المشكلة التي أدت إلى وفاة مساعد صيدلي في محافظة الجيزة، ومشكلة احتجاز صيدلي آخر في القاهرة ليلة كاملة لحين عرضه على النيابة.

وأوضح عبيد أن هذه المشكلات توضح حجم الكارثة التي يعاني منها الصيادلة، لذا تطالب النقابة بتصحيح هذا الوضع والالتزام بالتسعيرة الجبرية الأخيرة الصادرة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، للسيطرة على الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التي يتعرضون لها يومياً، وهو ما ينذر بكثير من الأزمات التي يمكن أن تواجه الوطن.

وعرض نقيب الصيادلة في خطابه أهم السلبيات التي رصدتها النقابة خلال الفترة التي تم تنفيذ القرار فيها من خلال ما عرض من شكاوى وأزمات وأبرزها مخالفة نص المادة(9) من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط، حيث أن القرار علق بيع الأدوية على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج وجعل تاريخ القرار حدا فاصلا لتحديد سعر الدواء، وهو شرط مخالف للأعراف الدوائية والتجارية ولم يسبق له مثيل في تاريخ التصنيع الدوائي في مصر، لما سيترتب عليه من آثار، أهمها أن صنف الدواء الواحد سيكون له سعران مختلفان، أحدهما للعبوة التي تم إنتاجها قبل تاريخ العمل بالقرار، والثاني للعبوة التي تم إنتاجها بعد العمل بهذا القرار.

وكان نقيب الصيادلة، أرسل مذكرة إلى السيسي ورئيس وزرائه، أول أمس الثلاثاء، حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من أزمة متشعبة وآثار خطيرة على الصحة والاقتصاد والأمن القومي.

وطالب، رئاسة الجمهورية والوزراء باتخاذ اللازم مع المسؤولين المعنيين لتنفيذ القرارات ذات الشأن والمنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظاً على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.

وأوضح أن وزير الصحة أصدر قرارا لمعالجة هذه المشكلة في مارس/آذار الماضي، لتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وإلزام شركات التصنيع المحلي وشركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع، بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.

وأضاف أن القرار لم يُنفذ، وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة، وأصبحت الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.