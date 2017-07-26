﻿ترشيح محامية مصرية «ممنوعة من السفر» لجائزة دولية في النزاهة

القاهرة ـ «القدس العربي: أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة، أمس الأربعاء، ترشيح رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، المحامية الحقوقية عزة سليمان، لجائزة «ألارد» للنزاهة الدولية.

جائزة «بيتر ألارد للنزاهة الدولية»، هي جائزة تقدمها كلية الحقوق بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، وتعتبر من إحدى أكبر الجوائز المقدمة لمحاربة الفساد وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. تقدم الجائزة كل عامين لشخص أو حركة أو مؤسسة أبدت عملا استثنائيا في القيادة ومحاربة الفساد، خاصة في تعزيز الشفافية والمساءلة ودعم دولة القانون.

ووصلت عزة للقائمة النهائية التي تضم اسمين آخرين، من أذربيجان والبرازيل، وسيتم إعلان النتيجة في 28 سبتمبر/أيلول المقبل من كندا.

يشار إلى أن سلطات الأمن المصرية منعت المحامية الحقوقية من السفر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجمدت حساباتها البنكية، وأصدرت قرارا بضبطها وإحضارها، واتهمتها بالتهرب الضريبي، وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتأييد قرار هيئة التحقيق بمنع شركة «محامون من أجل العدل والسلام» ومؤسستها الناشطة الحقوقية عزة سليمان من التصرف في أموالها، وذلك على خلفية اتهامها بتلقي تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات مجتمع مدني.

وتتهم السلطات المصرية «محامون من أجل العدل والسلام» بأنها منظمة حقوقية مخالفة للقانون، فيما تشدد مؤسستها على أنها شركة محاماة تعمل في إطار القانون وتسدد الضرائب الرسمية.

وأطلقت «منظمة العفو الدولية» حملة بعنوان «دافعوا عن المدافعة عن حقوق المرأة عزة سليمان»، وقالت «في كل يوم تخاطر عزة بسلامتها وحريتها في سبيل الدفاع عن الناجيات من الانتهاكات في مصر، وترفع صوتها بشجاعة دفاعاً عن ضحايا التعذيب، والاعتقال التعسفي، والمعاملة السيئة في نطاق الأسرة والاغتصاب، وقد شاركت في تأسيس «مركز المساعدة القانون للمرأة المصرية»، ومركز «محامون من أجل العدالة والسلم» في وقت لاحق، بهدف تقديم المساعدة القانونية والدعم ودروس محو الأمية الضرورية جداً للنساء اللواتي يعانين من الفقر وضحايا المعاملة السيئة».

وأوضحت المنظمة الدولية أن «بسبب عملها الشجاع وغير الأناني، تم وصم عزة وغيرها من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان بأنهم جواسيس، ويشكلون تهديداً للأمن القومي. وقد استُهدفوا بحملات التشهير، وفرض الرقابة الحكومية عليهم، كما يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل قوات الأمن، ووسائل الإعلام الموالية للحكومة، ويواجه العديد منهم أحكاماً بالسجن المؤبد نتيجة للقضية المرفوعة أمام المحكمة بدوافع سياسية، والمعروفة باسم «القضية 173».

وقُبض على عزة وتم استجوابها أواخر العام الماضي، وتواجه تهماً بتشويه صورة مصر بالادعاء بأن النساء في البلاد يتعرضن الاغتصاب.