﻿وائل كفوري أشعل «أعياد بيروت» بغرامه المستحيل

بيروت – «القدس العربي»: لأكثر من ساعتين التقط لبنانيون أنفاسهم في جمالية الصوت والحضور والاحساس مع وائل كفوري الذي أشعل أجواء العاصمة بيروت فرحاً وحبّاً وفناً ضمن مهرجانات «أعياد بيروت» .

وقد تقاطر محبّو وعشّاق كفوري إلى مجّمع البيال تتقّدمهم شخصيات رسمية وإعلامية للقاء صاحب «هيدا الغرام المستحيل»، الذي اختار مهرجان أعياد بيروت، الذي بات محطة سنوية له يشارك فيه للسنة الخامسة على التوالي، لاطلاق جديده من ألبومه الغنائي، الذي قدّم منه أغنيتين هما «صرنا صلح» و»غدرتيني» نالتا اعجاب واستحسان الحضور الجماهيري الذي تفاعل معه للغاية وصفقّ وهتف له وتمايل على وقع أجمل أغانيه «حكم القلب»، «عمري كلو»،»ما وعدتك بنجوم الليل»، «بدّي ياك»، «يا ضّلي يا روحي» وبعـض الـمواويل اللبـنانية المعروفـة التي صـدح فيها صوتـه في أضـخم حفـل فنيّ عـامر.

وتستمر فعاليات «أعياد بيروت» في البيال برعاية وزارة السياحة اللبنانية وتضّم فرقاً أجنبية وعالمية على ان تتوّج بحفل ختامي مع إليسا في 3/ أغسطس، حيث ستقّدم أجمل ما لديها وكليب «عكس اللي شايفينها»، الذي لاقى أصداء إيجابية.