﻿تعقيباً على مقال علي الصالح: «السعوديون الجدد»… وتنصلهم من الأقصى

صكوك الغفران

في أوروبا القرون الوسطى كان الملوك يحطون بهم رجال الدين ليبرروا كل فعل مشين من الملك ويلصقونه بإرادة الرب وكانوا يبيعون صكوك الغفران كما يفعل تماما اليوم القرني وأمثاله، لكن ستكون آخرتهم كما فعلت الشعوب الأوروبية حين ثارت عليهم وهي تصيح اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.

جواد ظريف

حرب استنزاف

أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من الرد حتى مع عدم تكافؤ العدة والعتاد، يجب أن يبقى هناك من يقول لبني صهيون أننا لازلنا هنا، ثم أني أوافقك الرأي لا نريد حربا تستنزف زهرة شبابنا بدون نتائج.

حسين- لندن

الحفاظ على المقدسات

إذا كان هذا الرجل خائفا من الموت لدرجة التفريط في المقدسات والعرض، فهذا شأنه وليهنأ بعيشة المهانة والخنوع الذي هو أمر من الموت.

أما المؤمنون الغيورون على دينهم فلا يرضون بديلا عن الحفاظ على مقدساتهم وعرضهم مهما كلف ذلك من ثمن لأن أغلى ما يرغبون فيه هو رضا ربهم الذي وعدهم وعد الحق بتعويضهم عن زخرف هذه الحياة الدنيا نعيما أبديا عما بذلوه من أرواحهم وما يملكون من أجل الدفاع عن الدين.

أبو ياسين عبد الرحيم- المغرب

الجرح الفلسطيني

جرحان لا يندّملان : جرح إبليس من بعد خلق آدم من طين. وجرح إسرائيل من بعد احتلال أرض فلسطين. آه يا علي الصالح ؛ أيها الجرح الفلسطيني الغريب الذي لا يندّمل ؛ لا في الحركة ولا في السكون…أرى في كلماتك ثورة السّماء العُلا على الأرض كلّها والجبال الحصين… فدع عنك لومي فإنّ اللوم إغراء ؛ وداوني بالتي كانت هي الداء. حينما نكتب علينا أنْ لا ننسى السّيد العظيم غيرالمنظور. فهو أقرب إلينا من حبل الوريد المستـــور. السّلام عليكم والصبر لكم ؛ والعاقبة للمتقين : ملح بحر.

الدكتور جمال البدري

عبء على المسلمين

الشيطان يحكم العالم، يحاربون الله ورسوله في كل مكان وبكل الأدوات المتاحة لهم انتجوا تنظيم الدولة وغيره لتشويه صورة الإسلام وإظهار منتسبي الإسلام والمسلمين بأنهم قتلة ومصاصو دماء وآكلو كبد البشر وانخرط مع التنظيم كل شذاذ الآفاق ومدمني المخدرات والخمور الذين تم إرسالهم إلى المنطقة من أوروبا وأمريكا وغيرهما لكي يتخلصوا منهم ومن المسلمين معا، وقد سهلوا لهم ذلك والآن يحاربون الإسلام بآراء مسلمين أو محسوبين على الإسلام من كل جهة حتى ليعود الإسلام غريبا كما بدأ اول مرة ، الثبات يا أهلنا في القدس وفلسطين وسوريا والعراق واليمن ليست السعودية ولا إيران ولا غيرهما أوصياء على الإسلام والمسلمين، فإن ما تفعله هاتان الدولتان ألحق ضررا كبيرا بالإسلام والمسلمين، وهاتان الدولتان أصبحتا عبئا وثقلا على المسلمين.

عبدالرحمن النهدي

أهوال الحرب

كأي مواطن عربي بسيط لديّ تحفظات كثيرة على الغالبية العظمى من السياسيين العرب بمن فيهم السعوديون وأيضاً الفلسطينيون، ولكن في مقال السيد الصالح تجن، مثل قوله أن فريدمان اليهودي من كتب مبادرة السلام العربية !

بحكم عملي كطبيب جرّاح أعرف ماذَا تعني الجراح وما تسببه من أذى لأصحابها، ولا أعلم إن كان السيد الكاتب قد خاض في صراع مسلح في سبيل ما يُؤْمِن به ويدعو إليه . لهذا السبب نعم أتفق مع الرأي أن العرب لأسباب كثيرة ولفشل ما قاموا به خلال المئة سنة الأخيرة في حاجة إلى وقفة وهدنة تعبوية قد تكون طويلة جداً من أجل خدمة القضية الفلسطينية بصورة أفضل وأكثر عقلانية.

أما سياسة إطلاق صاروخ من الصفيح هنا وأسر جندي إسرائيلي هناك وقتل ودمار يصيب بالخراب عشرات الألوف من الحيوانات فذاك يجب أن يتوقف . هذه نظرة عقلانية لا علاقة لها بما يقول رجال الدين، بل الواقع يحتمها.

«ودم الشهيد اللي إتنسى حرام يا عالم !»

صدقاً هذه هي الأنشودة التي جاءت على النت وأنا في بداية الكلمات

لا ..لا ننسى ولا نريد أن ننسى الشهداء أو الظلم الذي وقع على أهلنا في فلسطين، ولكن لا نريد أيضاً مزيدا من الدماء ما دمنا في حالة وهن وضعف ـ لنعترف بذلك، شهدت ولفترة يسيرة جداً بعض أهوال الحرب العراقية الإيرانية وأجزم أن غزو وإحتلال العراق كان نتيجة تراكمية لتلك الحرب . يقول الشاعر الجواهري «للجراح فم».. وأنا فم كل تلك الجراح التي شهدتها في أجسام شباب في عمر الزهور غادروا الدنيا قبل الأوان . لمقدساتنا قيمة أزلية كما هي حيوات أبنائنا .

نحتاج إلى تفكير استراتيجي لا يمكن إختصاره، لا يتضمن مواجهة مع إسرائيل، وهم أشّر الأعداء، بإطلاق صاروخ من صفيح أو أسر جندي ثم ندَّعي نصراً إلهياً. الدرب أمامنا طويل، إلاّ أنه أقصر من درب المئة عام الماضية إن سلكنا الدرب الصحيح.

د. محمد شهاب أحمد – بريطانيا

تحرير الأندلس

يجب على الجهاد أن يستمر لكي يكون للأجيال المقبلة الحق في طرد الأعداء، لذلك إذا استكان هذا الجيل والذي يليه وبعد أربعة أجيال فقط لن تجد من يقول بتحرير فلسطين.. تماما كما أنك لن تجد من يقول تحرير الأندلس الآن، ثم أن السعودية ما علاقتهم بفلسطين هذا تدخل في شؤون الغير.. لذلك يحق لحماس التدخل في شؤون المملكة.

عبد الله