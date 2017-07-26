﻿دانييل كريغ سيؤدي مجددا دور جيمس بوند

نيويورك – أ ف ب: قبل الممثل البريطاني دانييل كريغ في نهاية المطاف تأدية شخصية جيمس بوند مجددا في جزء جديد من مغامرات العميل السري الذي جسّد دوره أربع مرات، بعد أن كان قد صرح سابقا أنه لم يعد مهتما بهذا النوع من الأدوار.

وقد رفضت استوديوهات «مترو-غولدوين-ماير» (أم جي أم) المالكة للحقوق السينمائية الخاصة بجيمس بوند التعليق على هذه المعلومة التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز».

كما أن مجموعة «إيون بروداكشنز» التي تتولى إنتاج أفلام هذه السلسلة لم ترد.

وكانت «إيون بروداكشنز» قد أعلنت الاثنين أن الجزء الخامس والعشرين من مغامرات جيمس بوند سيصدر في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، من دون توضيح إجراءات التوزيع.

وقد ساهم أداء كريغ دور العميل البريطاني في ازدياد شعبية هذه السلسلة التي تخطت إيراداتها للمرة الأولى مليار دولار في شباك التذاكر العالمي مع «سكاي فول» سنة 2012.

ولم يلق الجزء التالي بعنوان «سبيكتر» (2015) النجاح المرجو، لكنه حصد 880 مليون دولار من الإيرادات.

وكان دانييل كريغ البالغ من العمر 49 عاما قد لمح في مناسبات عدة إلى أنه لم يعد يرغب في تأدية دور جيمس بوند.

وقد سبق له أن قال في تصريحات لمجلة «تايم آوت لندن» إنه «في حال لعبت دور بوند مرة أخرى، فسيكون ذلك من أجل المال». وجرى تداول أسماء عدة ممثلين محل كريغ، من بينهم توم هيدلستون وإدريس إلبا.