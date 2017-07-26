﻿نقولا الأسطا إبن جارة الوادي يستعد لحفلات فنية ولاطلاق أغنية «مش هيك بيحبوا»

بيروت – «القدس العربي» : هو ابن مدينة زحلة جارة الوادي الذي فاز في الثمانينيات في إستوديو الفن عن أغنية «رح حلفك بالغصن يا عصفور» للعملاق وديع الصافي، وأنشد لـ «زحلة دار السلام»، ومضى بومضات فنيّة مضيئة تنسحب على الحفلات والمهرجانات الصيفية التي يحييها.

إنه الفنان اللبناني نقولا الأسطا، صاحب الصوت الجميل والحنجرة الذهبية الذي يزرع مساحة من الفرح والطرب والصخب والأصالة في عدد من حفلاته وجولاته الفنية التي بدأها في البرازيل وكندا واستكملها في الربوع الوطنية، كما أكدّ لـ»القدس العربي» التي التقته وتحدثت معه عن أعماله الفنيّة وعن روزنامته الفنية في المهرجانات الصيفية.

قال «إن النشاطات الفنية مستمرة هذا الصيف على قدم وساق ولا سيّما بعد عودته من جولته الفنيّة في البرزايل وكندا، حيث أحيا في منتصف حزيران/يونيو سهرة مميزة في وادي شحرور وأخرى في منطقة بيت مري في المتن ضمن مهرجانات بيت مري».

وأعلن «عن سلسلة مهرجانات سيحييها في كلّ من عين أبل في 28 / يوليو/ تموز وفي 11/ أغسطس/ آب في كفردبيان وفي 12 من الشهر نفسه في مزرعة الضهر في الشوف وفي 14 في عينطورة المتن وفي 20 في منطقة الخريبة، وفي حمانا في 30 آب/أغسطس وفي الزعيتري في 8 سبتمبر/ أيلول وغيرها من النشاطات التي تستجدّ».

وكشف الأسطا عن «الانتهاء من أغنية جديدة منفردة بعنوان «مش هيك بيحبوا»، من كلمات الشاعر نعمان الترس والحانه هو وتوزيع وليد قبلان وصّورها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج جورج بو عبدو».

وأكدّ «أنّ الكليب سيكون مميّزاً لهذا الموسم وهو يتناسب مع مضمون الأغنية «مش هيك بيحبوا» ومشغول بطريقة احترافية على طريقة الفيلم البوليسي، إذ سنشهد أن اسلوبها مختلف في الحبّ كونها تستغل الحبّ وتلعب على موجة ثانية، وسنجسد أعمالاً ابتزازية وخبريات من هذا النوع».

ولفت إلى «تحضيره ألبوماً غنائياً جديداً سيبصر النور عبر حفل توقيع أواخر هذا الصيف مع بداية الخريف»، وأفاد «أنّ الأغنية الجديدة «مش هيك بيحبوا» ستكون موجودة ضمن عائلة كبيرة في هذا الألبوم الغنائي المرتقب، والذي لم يقّرر حتى الساعة ما هو عنوانه بعد، وإنما سيضّم حوالي 13 أغنية، منها 8 أغنيات سبق له وأن طرحها في السنوات الثلاث الماضية ولاقت استحسان الجمهور، وهي «ما تغيّرت» و«حقوق الرّجال» و«فيك الشفا» و»لعبة صدى» و«مش قادر عيش» و«هيدي قصتنا».

وأشار إلى «أنّ الألبوم يتضّمن أيضاً أغنيتين واحدة وطنية وجدانية هي «لو مهما صار» والأخرى هي صرخة مهاجر بعنوان «لو مهما بعدنا».

وعن مدى الاختلاف في تسويق الأغنية بين الأمس واليوم ودور مواقع التواصل الاجتماعي رأى الفنان «أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت معطى اساسياً في أمور كثيرة في عصرنا الحالي»، واصفاً إيّاها بأنها «أسلوب العصر في تسويق الكثير من الأمور، حتى أننا نرى استخدامها في الأمور السياسية وحتى أن بعض الحروب تبدأ من خلالها وبغضّ النظر بكواليسها إذا كانت بريئة أم لا».

وأضاف «صحيح لقد اختلفت الأمور عن العهود الماضية، إذ أنّ الأغنية كانت تأخذ وقتها لتنتشر وتترّسخ أكثر وتكون موجودة وتدوم أكثر إن كان في نوعيتها أو في طريقة التسويق بمعنى ألا تحترق بسرعة»، وأشار إلى «أنّ هذا العصر سريع، عصر يحرق المراحل إن كان بعدد الأغاني أو بالوقت اللازم حتى تأخذ الأغنية حقّها، اللهّم إذا كانت تحمل في متنها معطيات تستحق أن تستمر وتأخذ حقها وألاّ يكون هناك حرق مراحـل، أي تنزل أغنية وتحدث ضجة شهراً أو شهرين فتأتي أخـرى تحرقها وتحّل مكانها وهكذا دواليك، من أجل ذلك أرى أن الجيل المتوسط والذي سبقنا وحتى نحن المستمعون للفنون نشعر عندما نريد أن نسمع الطرب الأصيل أو الفنّ المرتّب والجميل يعودوا إلى الأجيال السابقة، وهم يظلمون هذا الجيل لأنّ هـذا العصـر هو عصـر السـرعة».

وخلص إلى «أن كلّ شيء سيف ذو حديّن، علينا استخدام «السوشيال ميديا» لأنها لا بدّ منها، وإنما في الوقت عينه لا غنى ابداً عن الميديا الأخرى التقليدية التي اعتدنا عليها، وهي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة من إذاعات وتلفزيونات وحتى المكتوبة»، معرباً عن أسفه «لانعدام الورقي شيئاً فشيئاً وحتى الاذاعة»، مشيراً إلى «أن الناس بات لديها «البلوتوث» وعندها دائماً «أونلاين في سياراتها» تسمع التواصـل الاجتمـاعي».

وختم: «الدنيا رايحة إلى مطرح ثانٍ وعلينا أن نواكبها وأهم شيء بكتابي أنا ولو مهما أردنا أن نواكب يبقى القلب يدّق، وتبقى الكلمة الحلوة موجودة وكذلك الصورة الحلوة والمسلك الحلو موجوداً، هـذا ما أقـوله».

وأضاف: «هناك أشخاص يستعملون مسلكهم غير الحلو حتى يكونوا حديث الناس وكل واحد مسؤول عن مسيرته وكل واحد مسيرته تشبهه في النهاية».

تجدر الاشارة إلى أنّ للفنان وقفات فنيّة إنسانية، منها حفلة قدّمها «لنادي كبارنا» في رعاية سيدة المعونات حارة صخر في جونيه، حيث أضفى جوّاً من الفـرح والأمل في نفوس الكبار الذين غنّوا ورقصوا على وقـع أغـانيه هاتفـين وشـاكرين مسـاهمته الخـيّرة.