﻿النجم المغربي حاتم عمور يطلق عمله الجديد «يما يما» في فيديو كليب

الرباط – «القدس العربي»: يسـتعد النجـم المغـربي حـاتم عمـور لإصـدار عـمله الجديد على طريقة الفيديو كليب، والذي يحـمل عنوان «يما يما»، المقرر طرحه نهاية الأسبوع عـبر الأسواق الرقمية والمواقع الكبرى، حيث من المنتظر أن يذاع كذلك عبر القنـوات التلفـزيونية الوطـنية والعـربية.

ويأتي كليب الأغنية ، التي هي من كلمات وألحان الفنانة أميرة زهير، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج رشيد محمد علي، لأول مرة في السهرة الختامية التي أحياها عمور مؤخرا في مهرجان الدار البيضاء الدولي للموسيقى في منصة عين السبع، حيث تكمن من تسجيل رقم قياسي بحضور أكثر من 100 ألف متفرج في ليلة موسيقية مغربية. حيث شارك بصورة الملصق الدعائي للكليب، والتي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» و «انستغرام»، والتي تكشف عن أولى ملاح العمل الجديد.

ويرتقب أن يكون كليب الأغنية، عملا صيفيا بامتياز، حيث يشارك فيه مجموعة من الراقصين، والراقصات، وأخذ من فريق العمل مدة 3 أيام لإنجازه، فيما حُضر له في مدة 10 أيام. وتكلفت بتصميم الأزياء، التي يظهر بها حاتم عمور في الكليب، مصممة الأزياء كنزة النافي، المشهورة بلقب «كيكي» وهي نفسها من صممت أزياء كاظم الساهر في الوصلة الإعلانية الخاصة بإحدى شركات العقار المغربية.

وحسب مصادر فنية، فإن بطلة الكليب، الذي صور بين مدينة الدارالبيضاء ودار بوعزة، فتاة مغربية، تدعى جوليا، تحمل ملامح شبيهة بالآسيويات، ما جعل الجمهور يعتقد أنها ماليزية.

وحققت آخر أعمال عمور، الأخيرة أغنية «حسدونا»، نجاحا كبيرا وهي من ألحان وكلمات محمد الشرابي وتوزيع مشترك لبلال أفريكانو ومحمد الشرابي، تم تصويره في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف طاقم أمريكي محترف إعتمادا على أحدث معدات التصوير وأخر التقنيات الحديثة. ويشار إلى أن الفنان المغربي، يستعد للقيام بجولة فنية كبرى بدولة تونس سيزور خلالها عدد من المدن للمشاركة بعدة مهرجانات.