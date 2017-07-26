﻿الليبيون مختلفون حول اتفاق فايز السراج وخليفة حفتر

تونس – «القدس العربي»: تباينت آراء الليبيين حول «اتفاق باريس» الذي وقّعه كل من رئيس حكومة «الوفاق الوطني» فايز السراج وقائد الجيش الجنرال خليفة حفتر برعاية فرنسية، فبينما رحب البعض بالاتفاق كخطوة إيجابية ومبدئية نحو حل الأزمة المستمرة منذ سنوات في البلاد، قلّل البعض من أهميته وتأثيره على أرض الواقع، فيما اعتبر آخرون أنه مجرد «فرقعة إعلامية» ومحاولة لتبييض صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساعي لتحسين سياسة بلاده الخارجية.

وكان السراج وحفتر وقّعا، الثلاثاء، اتفاقاً سياسياً يقضي بوقف إطلاق النار والالتزام بحل سياسي للأزمة القائم في البلاد وإطلاق حوار شامل يشمل جميع الأطراف الليبية، بما فيها مجلسا النواب والدولة، إضافة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

وكتب مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدبّاشي، على صفحته في موقع «فيسبوك»: «لقاء السراج وحفتر خطوة هامة في الطريق الصحيح. لأول مرة يبدو ان هناك رغبة حقيقية في التعامل مع الأزمة الليبية بطريقة جديّة بعيداً عن الاجندات التي تسعى إلى استدامة الفوضى». وأضاف: «لقاء السراج وحفتر ليس نهاية للأزمة ولكنه خطوة هامة نحو الحل، تحتاج إلى متابعة من ممثل الأمين العام وفرنسا ودول الجوار لاقناع جميع الفعاليات الليبية بالانضمام اليها، والعمل سوياً على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في اقرب وقت ممكن لتجاوز مشكلة تنازع الشرعية التي أرهقت تبعاتها المواطنين وادخلت البلاد في نفق مظلم».

واعتبر الدباشي أن «فرنسا تولت الملف الليبي في الوقت المناسب بعد ان تأكدت ان مصالحها في افريقيا جنوب الصحراء ستبقى مهددة بالارهاب، وان نفقاتها العسكرية ستزيد، طالما ان الاستقرار لم يعد إلى ليبيا»، مشيراً إلى أن ما شجع الحكومة الفرنسية الجديدة على التحرك في الملف الليبي هو «اختلاف موقف الادارة الأمريكية الجديدة عن سابقتها من الأطراف الليبية، وتعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لديه ارتباط كبير بفرنسا ومن السهل التعامل معه من دون تأثيرات سلبية من دول اخرى، والعجز الكامل لإيطاليا عن القيام بأي شيء يذكر رغم الفرصة التاريخية التي اتيحت لها بتعيين الجنرال سييرا مسؤولاً عن الملف الأمني في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وانتقد الدباشي تعامل إيطاليا مع الملف الليبي كـ»دولة صغيرة تابعة لبريطانيا التي شجعت ميليشيات مدينة ليبية على ان تعمل، من دون علمها، وفقاً لأجندة بريطانيا التي تقوم على استمرار الفوضى وتقسيم البلاد»، مشيراً إلى أن إيطاليا «لم تهتم الا بجانب واحد من الملف الليبي وهو الهجرة اليها عبر ليبيا، وحتى هذا الجانب تعاملت معه بطريقة غبية عبر وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي الإيطالية موغيريني، التي ساهمت في زيادة عدد المهاجرين بتصريحاتها غير المدروسة، وتجاهلها والسلطات الإيطالية لحقيقة عدم وجود أي سلطة في ليبيا قادرة على التصدي لمهربي البشر طالما ان السلطة في طرابلس لا تملك قوة عسكرية منظمة، ورفضها التعامل مع الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر، أو دعم القوات البحرية النظامية في طرابلس».

وكتبت الوزيرة السابقة فاطمة حمروش «حسب رأيي الشخصي، لقاء السرّاج وحفتر في باريس خطوة إيجابية جيدة، رغم قناعتي الكاملة بأن فرنسا ما قامت بهذا إلا لضمان حماية مصالحها. ويظل على الجانب الليبي أن لا يتناسى هذه الحقيقة، وأن يقوم هو أيضاً بواجبه الوطني نحو مصالح ليببا».

وعبّرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» عن ترحيبها باللقاء الذي جمع السراج وحفتر، واعتبر أن بنود الاتفاق الموقع بينهما «إيجابية جداً ومهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية وتحقيق الإستقرار والمصالحة الوطنية وإحلال السلام في ليبيا وبما يصب في إنجاح الإتفاق السياسي الليبي».

ودعت في بيان، تلقت «القدس العربي» نسخة منه، «إلى الإسراع في وضع آلية لتنفيذ ما جاء به بيان باريس المشترك اليوم وبيان أبوظبي السابق وفق جدول زمني محدد من أجل الإسراع في رفع المعاناة الإنسانية والمعيشيه والأمنية والاقتصادية التي يعانيها المواطنون في عموم ليبيا جراء حالة الانقسام السياسي وأعمال العنف والفوضي والانهيار الكامل للخدمات الأساسية وتأخر التسوية السياسية للأزمة الليبية».

فيما قلّل المحلل السياسي جمال الحاجي من أهمية اتفاق السراج وحفتر، وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «هل تعتقد أن ماكرون والسراج وحفتر بيدهم تغيير قرار مجلس الأمن؟ المستفيد الوحيد من هذه البروباغندا الإعلامية (هو) الرئيس الفرنسي الشاب ماكرون دعماً لملف سياسته الخارجية». وأضاف: «فرنسا وحفتر يقاتلان طرفاً صوّت السراج على قتله! احترموا عقول الناس خسرتم الداخل فخرجتم ﻻنفسكم».

وتساءل الباحث فيصل الفيتوري «هل يستطيع السراج تطبيق ما وقع عليه اليوم؟ شخصيا متأكد بأنه لا يستطيع وسيبقي اجتماع باريس مشروع هرج ومرج لكي تستمر في استقطاع الجنوب وكأن لسان حالها يقول: أنا طرف أساسي في اللعبة لأنها تعي جيداً العقبات التي تواجهها مستقبلاً وتعرف انها لن تنجح».

وسبق للسراج وحفتر أن التقيا قبل أشهر في أبوظبي، حيث اتفق الطرفان على تشكيل مجلس لرئاسة الدولة ‏يضم كلاً من السراج وحفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، إضافة إلى إجراء انتخابات ‏رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من الاتفاق، فضلاً عن مواصلة محاربة الإرهاب وحل ‏التشكيلات المسلحة غير النظامية. ‏