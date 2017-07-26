﻿اليمن: القوات الحكومية تعلن رسميا سيطرتها الكاملة على معسكر خالد بن الوليد في تعز

تعز ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلنت القوات الحكومية، المتمثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس الأربعاء، عن سيطرتها الكاملة على معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي، الذي يسيطر على الطريق الرئيس بين مدينة تعز والشريط الساحلي في مدينتي المخا والحديدة، غربي اليمن.

وقالت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، أمس الأربعاء، ان القوات الحكومية أطبقت سيطرتها الكاملة على معسكر خالد ابن الوليد، غربي محافظة تعز، والذي كانت تسيطر عليه ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي صالح منذ انقلابها على سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووصفت مصادر في الجيش الوطني لـ(القدس العربي) معسكر خالد بن الوليد بأنه المعسكر الأهم في محافظة تعز، لما «يحتله من موقع استراتيجي يسيطر فيه على الطريق الرئيس بين محافظتي تعز والحديدة وكذا الشريان الوحيد نحو الساحل الغربي من مدينة تعز، والذي يعد طريق الإمداد العسكري الرئيس للميليشيا الانقلابية الحوثي/صالح».

وأوضحت ان معسكر خالد بن الوليد يحتل مساحة أكثر من 10 كيلو متر مربع تضم في إطارها العديد من المنشآت والمباني العسكرية وكذا كمية كبيرة من المعدات العسكرية الثقيلة والذخائر بأنواعها، والتي أصبحت في أيدي القوات الحكومية بعد حصار للمعسكر دام عدة أشهر والذي كانت عملية اقتحامه امس من جهة البوابات الغربية بعد أن كانت تمكنت قبل عدة شهور من اقتحام البوابة الجنوبية والسيطرة على بعض المنشآت فيه وتعثر استكمال تحرير هذا المعسكر في ذلك الحين بسبب قيام الميليشيا الانقلابية بزراعة آلاف الألغام، في محيط المعسكر، وهو ما أعاق عملية استكمال تحريره حتى جاء يوم أمس لتنقض القوات الحكومية من عدة مسارات في الجهة الغربية للمعسكر والتي تكللت خطواتهم بالنجاح في السيطرة على المعسكر بالكامل.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، أمس أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة الكاملة على معسكر خالد بن الوليد في تعز وقالت ان «الرئيس عبدربه منصور هادي، هنأ قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بهذا الانتصار».

وأضافت ان هادي اجرى اتصالا هاتفيا مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن والذي أطلع الرئيس هادي على «مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة الساحل الغربي». وأِشاد هادي بـ(المواقف البطولية) للقوات الحكومية والذي قال انها أسهمت «في حماية المواطنين الآمنين واستعادة العديد من المواقع التي استباحتها وعبثت بها المليشيا الانقلابية». وهنأ قيادة الجيش في محافظة تعز بالانتصارات الكبيرة التي حققها امس في محافظة تعز وفي مقدمتها السيطرة على معسكر خالد بن الوليد.

وأكدت مصادر عسكرية أن هذا المكاسب العسكرية التي حققتها القوات الحكومية تمت بمساندة جوية وبرية من قبل قوات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، قتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين مسلح نصبه عناصر من تنظيم القاعدة استهدف مركبة مدير أمن مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، حسبما أفاد مصدر عسكري الاربعاء.

وجاء في بيان اصدرته قيادة المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت ان الحادث الذي وقع الثلاثاء أودى بحياة ثلاثة جنود من مرافقي مدير أمن الضليعة. وتعتبر واشنطن «قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب» اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، والشهر الفائت، أعلنت مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة في اليمن، خلال غارة جويةأمريكية في 16 حزيران/يونيو. وكثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على مواقع للتنظيم في اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه مطلع العام الحالي.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وشهد النزاع تصعيدا مع بدء تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015.

وقتل في اليمن أكثر من 8 الاف شخص وجرح 40 الفا، حسب منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الامم المتحدة ان 17 مليون شخص او ثلثي السكان يواجهون خطر التعرض للمجاعة هذا العام، فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن وباء الكوليرا المنتشر في اليمن منذ نهاية نيسان/أبريل 2017 خلف أكثر من 300 الف إصابة وأودى ب1740 شخصا.

وفي السياق، نفذت رابطة «أمهات المختطفين» في العاصمة صنعاء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تزامناً مع رئيس اللجنة بيتر ماورير، للمدينة، في سياق زيارته للبلاد.

وناشدت أمهات المختطفين رئيس اللجنة، إنقاذ أبنائهن المختطفين والضغط على جماعة الحوثيين وقوات صالح، بإطلاق سراح الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً من سجونها.

وطالبن المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثي وصالح، باعتبارها قضية إنسانية بالمقام الأول. وحمّلت الأمهات جماعة الحوثيين وقوات صالح، مسؤولية صحة وحياة أبنائهن المختطفين داخل سجونها. الذين يتعرضون للتعذيب والإهمال الصحي المتعمد.

كما عمد الحوثيون إلى تقديم العشرات من المختطفين إلى محاكمات هزلية بتهم كيدية وباطلة.

وطالب عشرات الأمهات اللاتي يتظاهرن وينفذن وقفات احتجاجية في المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بإطلاق سراح جميع أبنائهن دون قيد أو شرط.