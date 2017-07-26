﻿مصادر خاصة لـ«القدس العربي»: مهمة غرينبلات فشلت في إنهاء التوتر القائم في القدس

غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر خاصة، أن مهمة المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات للمنطقة فشلت حتى اللحظة في إنهاء التوتر القائم في مدينة القدس، بسبب إجراءات حكومة إسرائيل الأخيرة في المسجد الأقصى، حيث لم يقدم أي موقف للفلسطينيين بهدف التهدئة، وهو ما أظهر أن زيارته استغلت من قبل تل أبيب، بهدف إنهاء «النزاع الدبلوماسي» مع الأردن، على خلفية حادثة السفارة ومقتل اثنين من الأردنيين على يد رجل الأمن الإسرائيلي.

وعلمت «القدس العربي» أيضا، أن الموقف الأمريكي من أحداث المسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية لا يزال سلبيا، حيث لم يقدم أي موقف أمريكي جديد بخصوص العمل على تهدية الأمور. وشملت مطالب غرينبلات، الذي التقى يرافقه القنصل الأمريكي العام دونالد بلوم، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، عودة الجانب الفلسطيني عن قراراته الأخيرة التي تمثلت في وقف الاتصالات مع إسرائيل، خاصة تلك التي لها علاقة بالجانب الأمني.

وأصر الجانب الفلسطيني على التزام سلطة الاحتلال، بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة الأوضاع بشكل تام في الحرم القدسي الشريف إلى ما قبل يوم 14 يوليو/ تموز الحالي، وهو ما يشير إلى عدم رضا الجانب الفلسطيني على مواقف الإدارة الأمريكية، وبما يؤكد عدم تلقي الفلسطينيين أي ضمانات أمريكية تلزم إسرائيل بالعودة عن قراراتها وإجراءاتها الأخيرة.

وحسب المصادر الفلسطينية فإن الجانب الفلسطيني «غير مرتاح» للموقف الأمريكي، إزاء ما يحدث في القدس، خاصة وأنه يساعد إسرائيل في المضي بمخططاتها.

وطلب غرينبلات من الجانب الفلسطيني مزيدا من الوقت، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولا يعول الجانب الفلسطيني كثيرا على هذا اللقاء، خاصة وأن قرارات نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر، لا تشير إلى وجود نية للتراجع عن الخطوات الأخيرة التي تم بموجبها استبدال «البوابات الإلكترونية» بالكاميرات الذكية على مداخل المسجد الأقصى.

وكان الجانب الفلسطيني قد أطلع الإدارة الأمريكية قبل وصول غرينبلات إلى المنطقة، على خطورة القرارات الإسرائيلية على مجمل الأوضاع، وعلى خطة واشنطن الرامية لبدء عملية مفاوضات سلام جديدة.

وفي تأكيد فلسطيني عملي على رفض الموقف الأمريكي، حملت دعوات المستوى الرسمي خلال الساعات الماضية، جملا تصعيدية ترجمت من خلال قرارات الاستمرار في الفعاليات الجماهيرية خاصة يوم الجمعة. وهناك ترجيحات بأن تكون الحكومة الإسرائيلية قد استغلت زيارة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، من أجل المساهمة في حل الخلاف مع الأردن، على خلفية قتل رجل أمن السفارة مواطنين أردنيين، وهي أزمة انتهت بعودة طاقم سفارة إسرائيل في عمان بمن فيهم القاتل إلى تل أبيب مساء الإثنين. وكان نتنياهو قد كشف عن دور للإدارة الأمريكية في حل الخلاف مع الأردن، حين قدم شكره للرئيس دونالد ترامب، بعد وصول طاقم سفارته إلى تل أبيب.ووصل غرينبلات قبل ثلاثة أيام إلى المنطقة، في مسعى لإنهاء التوتر القائم، حيث التقى عددا من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.