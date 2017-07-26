﻿هنية لقادة الدول العربية والإسلامية: الأقصى يستصرخ ضمائركم ونخوتكم

غزة ـ «القدس العربي»: بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسائل إلى عدد من قادة الدول العربية والإسلامية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد في رسائله أن هذه الاعتداءات «لم يشهد لها المسجد مثيلًا منذ احتلاله قبل نحو 50 عامًا، وأن الاحتلال الإسرائيلي عازم أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ خطته بإطباق سيطرته الكاملة عليه، وفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وتكريس نفسه كمرجعية وحيدة لإدارة شؤون المسجد، في مقابل تحجيم الدور التاريخيّ لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الجهة الوحيدة والحصرية المعنيّة بإدارة شؤون المسجد».

وقال إن سلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق المسجد الأقصى منذ يوم الجمعة 14 يوليو/ تموز الحالي، وإن المسجد لا يزال مغلقا «بسبب تعنت الاحتلال ونصبه بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى» لتشديد قبضته، وتعزيز سيطرته وتحكمه في حركة الدخول والخروج من المسجد، مشددا على أن هذا الأمر يمثل «اعتداء صارخا» على قدسية المسجد.

وجاء في رسالة هنية للقادة العرب والمسلمين «المسجد الأقصى المبارك يستصرخ ضمائركم ونخوتكم، فلا يمكن السكوت عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع جديد على الأقصى، يتحول فيه الاحتلال إلى المتحكم بمصير المسجد».

وأوضح أن جامعة الدولة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي أصدرتا العديد من القرارات الداعمة للقدس والأقصى، وأنه قد آن الأوان للعمل على تفعيلها لتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يدافعون عن مقدسات الأمة. وأشار إلى أن الحكومات العربية والإسلامية تمتلك الكثير من أوراق القوة الدبلوماسية والقانونية والجماهيرية والإعلامية، مؤكدا الحاجة حاليا إلى تفعيل هذه الأوراق للضغط على الاحتلال في كلّ المحافل والمناسبات. وقال «لا أقل من دعم كل الجهود لمقاطعته وعزله وملاحقته ومحاسبته على جرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا». وأضاف مادحا الشعوب العربية التي أعلنت رفض إجراءات الاحتلال «إن شعوب الأمة العربية والإسلامية قد برهنت أن عروقها لا تزال تنبض بحب الأقصى، فانطلقت الفعاليات والمواقف في أكثر من بلد في أمتنا». وقال مخاطبا الزعماء العرب والمسلمين «إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لدفع الاحتلال إلى وقف اعتداءاته على الأقصى، وعدم التدخل في شؤونه عبر تكامل الجهود الرسمية والشعبية الضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي». وشدد على أن الشعب الفلسطيني، ومعه إخوانه من أبناء الأمة «يرفضون أيّ إجراءات إسرائيلية تنتقص من السيادة الإسلامية الحصرية على الأقصى».

إلى ذلك نظمت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس «استعراضاً عسكريا» بمشاركة ألفي ضابط وفرد من منتسبي أجهزتها، ضمن الفعاليات التضامنية مع المسجد الأقصى، وتنديداً بإجراءات الاحتلال بحقه. وانطلق الاستعراض العسكري من ساحة السرايا وسط مدينة غزة باتجاه البوابة الشمالية للمجلس التشريعي، مختتماً بوقفة تضامنية شارك فيها نواب المجلس التشريعي وقيادة وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال الوقفة التضامنية، قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي «القدس آية في كتاب الله، وهي عقيدة راسخة في نفوس المسلمين، وإن الاعتداء عليها كالاعتداء على الحرم المكي». وأوضح أن قضية القدس تتمحور في الاحتلال نفسه الذي ادعى حقه في هذه الأرض، وليس فقط في قضية البوابات الإلكترونية والكاميرات، مشدداً على ضرورة زوال الاحتلال بـ «الجهاد والمقاومة».