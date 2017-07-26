﻿استمرار إجراءات تشريع قانون تعريف إسرائيل كدولة لليهود

الناصرة – «القدس العربي»: ناقشت لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي أمس على قانون القومية بعدما صودق عليه بالقراءة التمهيدية وهو قانون يعرّف إسرائيل كدولة اليهود ويلغي العربية كلغة رسمية.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة معقبا بالقول إن حكاما لا يثقون بأنفسهم وبمشروعهم يعودون على هوية الدولة طيلة 69 عاما مشددا أنه لا يوجد قانون ممكن أن يمحو الحقيقة أننا أهل هذا الوطن». ويشمل مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر(ليكود) بنودا ترسّخ يهودية الدولة، ترجح كفة اليهودية على كفة الديمقراطية في تعريفها ضمن نص قانوني وتعمّق الإقصاء والتمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل.

وخلال المداولات حول هذا القانون قال عودة « فقط من لا يثق بنفسه يؤكد المرة تلو الأخرى خلال 69 عامًا على هوية الدولة. من لا يثق بمشروعه، من طرد شعبًا، من سرق أراضٍا، فقط من لا يثق بنفسه وفقط دولة غير طبيعية تتصرف هكذا». وأوضح أنه «لا يمكن لأي قانون عنصري أن يكتب من جديد الحقائق التاريخية وتابع «نحن أهل هذا الوطن ولا وطن لنا سواه، لم نأتِ إلى إسرائيل بل هي التي أتت إلينا وعلينا، لا يوجد قانون يمكنه أن يخفي العربية التي هي لغة أبناء المكان وهي جزء من الحيز في المنطقة، وهكذا ستبقى».

وخلال جدل صاخب مع نواب الإئتلاف الحاكم أكد عودة أنه لا يوجد أي قانون أبارتهايد يمكنه حذف حقيقة انه في هذا الوطن يوجد شعبان. وخلص للقول «نحن نؤمن بأن هناك أغلبية ترغب بالعيش بسلام، مساواة وديمقراطية وعلى هذه الاغلبية الوقوف الآن للنضال العنيد ضد هذه الحكومة الخطيرة».

يشار الى أن أهم ما كان في هذا القانون الخطير مصطلح «مساواة» بين كل المواطنين دون اختلاف، وهو مصطلح رفض الإئتلاف الحاكم إضافته مما يكشف الدوافع العنصرية خلف هذا القانون المندرج ضمن عملية التهويد.

وتزامنت مداولات الكنيست هذه مع نشر توصيات برامج ونقاشات اليوم الخاص للغة العربية في الكنيست الذي بادر اليه النائب يوسف جبارين، وأكد من خلالها العديد من النواب والأكاديميين اليهود والعرب على أهمية العربية كلغة رسمية، وحذروا من محاولات المس بمكانتها بالقانون وبالممارسة الميدانية.

كان قد عرض في الكنيست عريضة وقّع عليها المئات من الاكاديميين والناشطين الجماهيريين تطالب الحكومة بعدم المسّ بالعربية وتدعو إلى حماية مكانة العربية وتطويرها كلغة رسمية وكلغة الجماهير العربية بالبلاد.

وهناك من يستغرب الاستغراب العربي من مشروع قانون القومية الذي يكرسّ إسرائيل دولة يهودية، ويسقط مصطلح «مساواة لكل المواطنين» ويشطب المكانة الرسمية للغة العربية. ويتساءل وبحق قبل ذلك كانت إسرائيل متساوية؟.. حتى من الناحية الرسمية ألم تكن إسرائيل قبل ذلك دولة اليهود وإلا ما معنى قانون العودة لليهود فقط؟.. ألم تتكرس يهودية الدولة بواسطة 50 قانونا تمت المصادقة عليها منذ بداية ولاية بنيامين نتنياهو الثانية عام 2009؟.. ماذا تبقى من اللغة العربية في المرافق والمؤسسات الرسمية والميادين العامة سوى لافتات تحمل حروفا عربية وكلمات مشوهة؟.

إلى ذلك صادق مكتب حزب الليكود الحاكم أمس بغالبية كبيرة على معارضة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. يشار إلى أن مكتب الليكود هو مؤسسة مؤتمنة على القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على جدول أعمال الحزب ويتألف من أعضاء الكنيست من الكتلة، ورؤساء البلديات ورؤساء فروع الليكود. ويدعو القرار الجديد منتخبي الليكود إلى معارضة المبادرات السياسية، بما فيها المبادرة العربية والمبادرة الفرنسية، والتي تهدف إلى العودة إلى حدود 1967، إضافة إلى معارضة إخلاء مستوطنات وتقسيم القدس وعودة اللاجئين. ويدعو القرار أيضا إلى تفعيل أدوات ضغط على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطها في المنظمات الدولية، مثل اليونيسكو والأمم المتحدة. كما يقترح القرار الاستعداد لإمكانية انهيار السلطة الفلسطينية بعد انتهاء ولاية محمود عباس في رئاسة السلطة.

ويتضمن اقتراح القرار ‘الحق في إحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وحق البناء بشكل حر في المستوطنات فيها. كما أطلق رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم الإسرائيلية، نفتالي بينيت، امس، تصريحات اتسمت بالتحريض الدموي ضد النواب العرب في الكنيست. وزعم بينيت خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست أنه «هنا، في قاعة الكنيست، يجلس شركاء في فرية دموية معادية للسامية ضد إسرائيل»، في إشارة إلى وقوف النواب العرب من القائمة المشتركة ضد ممارسات الاحتلال في الحرم القدسي. وتابع مستخدما الكذب والتضليل حول الأحداث في الحرم، أنه «لماذا تصمتون؟ أنتم تعرفون جيدا أن جبل الهيكل (الحرم القدسي) مفتوح. أين قدرتهم القيادية؟ لماذا لا تقولون الحقيقة للجمهور؟ جبل الهيكل مفتوح، ودولة إسرائيل تحافظ على الأمن. لقد أريقت الدماء وأنتم تصمتون. بإمكانكم الصعود إلى جبل الهيكل وتصوير ذلك لكنكم تفضلون أن تفركوا أيديكم.