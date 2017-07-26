﻿انتزاع قرار بوقف بناء المستوطنات جنوب بيت لحم وجيش الاحتلال يساند الاستيلاء على منزل في الخليل

رام الله ـ «القدس العربي»: تمكنت هيئة الجدار والاستيطان من انتزاع قرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، يقضي بوقف العمل والبناء من قبل مستوطنين في أراض تقع في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما قامت قوات الاحتلال بإغلاق «الحرم الإبراهيمي» في مدينة الخليل، واعتباره «منطقة عسكرية مغلقة» بعد استيلاء مستوطنين على أحد منازل المدينة، الذي تعود ملكيته لإحدى العوائل الفلسطينية هناك.

وقال ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن المحامي غياث ناصر استطاع انتزاع القرار، الذي يقضي بوقف البناء الفوري للمستوطنين في منطقة «واد الغويط»، المحاذية للبؤرة الاستيطانية «سيدي بوعز». وأكد أن القرار ينص أيضا على منعهم منعا باتا من السكن في البيوت المتنقلة» كرافانات» التي تم نصبها وعددها خمسة على أراضي أحد سكان المنطقة. كما أكد أن انتزاع القرار يعتبر «انتصارا للحق الفلسطيني، وتأكيدا آخر على أحقية صاحب الأرض بأرضه، من خلال أوراق الملكية الخاصة». ودعا لضرورة توجه المواطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، وإعطائها القرار من أجل تنفيذه، وإزالة كل الانتهاكات، ولكنه لم يخف مغبة الالتفاف على القرار.

يشار إلى أن المستوطنين يلجأون بحماية من الجيش إلى مصادرة العديد من أراضي المواطنين، لتحويلها إلى مستوطنات.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين اقتحم عدد منهم من البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الخليل، منزل علي إبراهيم حسين أبو رجب وأبنائه، في البلدية القديمة في مدينة الخليل، واعتدوا على القاطنين فيه، واعتلوا سطحه ورفعوا علم إسرائيل عليه، وذلك تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال.

وذكر سكان من المدينة إن المنزل يقع قرب حاجز «أبو الريش» المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة وسط المدينة. ودخل مئات المستوطنين وهم يحملون الأسلحة المنزل المكون من 3 طوابق، ورفعوا العلم الإسرائيلي على سطحه، وتوعدوا قاطنيه بالاعتداء، ورشقوهم بالحجارة والقمامة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيلا من الشتائم النابية عليهم، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة وخاصة الأطفال. وقال أبو رجب الذي تمت عملية الاستيلاء على منزله ليل الثلاثاء، إن قوات الاحتلال سلمته بلاغا بوضع اليد المؤقت بأمر عسكري إسرائيلي على ثلاثة محلات تجارية يملكها والده المحامي صلاح محمد أبو رجب وهي بجانب المنزل الذي اقتحمه المستوطنون.

ويزعم المستوطنون ملكيتهم لهذا المنزل الفلسطيني، حيث سبق وأن أغلق الطابق الثالث منه بقرار من المحكمة الإسرائيلية إثر رفع قضية من قبل مستوطن يدعي ملكيته، منذ عام 2013، غير أن محكمة إسرائيلية أقرت العام الماضي بملكيته للعائلة الفلسطينية.

وقام المستوطنون بالاستئناف ضد القرار، حيث لم يتخذ بعد قرار نهائي بشأن القضية.

ويقوم المستوطنون بتزوير أوراق ملكية للعديد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة في مدينة الخليل، حيث توجد نحو 520 محلا تجاريا مغلقا بأوامر عسكرية إسرائيلية، وفي السنوات الثلاث الأخيرة تمت السيطرة على خمسة مساكن فلسطينية بدعوى الملكية، ودون وجود ما يثبت ذلك.

واضطر الكثير من سكان المنطقة من الفلسطينيين لترك منازلهم، في ظل المضايقات والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية الجيش، حيث يقيم في تلك الأحياء الفلسطينية العديد من المستوطنين بعد سيطرتهم عنوة على منازل الفلسطينيين.

وزاد الاحتلال من تشديد قبضته على مدينة الخليل، وأعلن صباح أمس الحرم الإبراهيمي «منطقة عسكرية مغلقة»، حظر خلالها على الفلسطينيين دخول الحرم للصلاة والتجوال في المنطقة. وتذرعوا بصدور الأمر العسكري باقتحام مجموعات من المستوطنين لمبنى متاخم للحرم، وسيتم الإبقاء على المنطقة مغلقة عسكريا حتى صدور قرارات من المستوى السياسي في إسرائيل بخصوص اقتحام المستوطنين لمبنى فلسطيني ووضع اليد عليه بزعم ملكيتهم له.

يشار إلى أن منظمة «اليونيسكو» العالمية كانت قد أدرجت يوم التاسع من تموز الماضي، مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي، وهو ما أغضب كلا من إسرائيل وأمريكا.